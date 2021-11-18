Zelenskiy, 23 Rus vatandaşına yaptırım kararını yürürlüğe koydu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vergide istisna olur mu İşte asgari ücrete etkisiVergide istisna olur mu? İşte asgari ücrete etkisi#Asgari Ücret
Milli takım bombasını patlattı Balotelli...Milli takım bombasını patlattı! Balotelli...#Mario Balotelli
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Uzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacakMerkez Bankası faiz kararını açıkladıUzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacak?Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Erdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeErdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Topkapı Sarayında yeniden sergilenmeye başladı Duyan akın etti...Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı! Duyan akın etti...#Topkapı Sarayı
İki haftadır ortada yok Hayattayım mesajına kimse inanmadıİki haftadır ortada yok! "Hayattayım" mesajına kimse inanmadı #Peng Shuai
Üzücü olay Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruzÜzücü olay! Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz#Antalya
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
İkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydumİkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydum#Meghan Markle
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat olduOkul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!#Elif Engin
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
Neden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değilNeden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değil! #Natalie Wood
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
HABERLERDünya Haberleri

Zelenskiy, 23 Rus vatandaşına yaptırım kararını yürürlüğe koydu

#Ukrayna#Vladimir Zelenskiy#Rusya
Zelenskiy, 23 Rus vatandaşına yaptırım kararını yürürlüğe koydu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23'ü Rus 28 kişiye yaptırım kararını yürürlüğe koydu.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, kararın Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinin 20 Ağustos'ta aldığı karar uyarınca alındığı belirtildi.

Zelenskiy'nin yürürlüğe koyduğu yaptırımlara göre, 23 Rus ve 5 Ukrayna vatandaşına 3 seneliğine yaptırım uygulanacak.

Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, 20 Ağustos'ta Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta birtakım Rus istihbaratı yetkilisi, yargıç ve medya mensubuna yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Vladimir Zelenskiy#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret