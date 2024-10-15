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Zelenski'nin 'Zafer Planı'... Avrupa'da sunacak...

Güncelleme Tarihi:

#Zelenski#Avrupa#Zafer Planı
Zelenskinin Zafer Planı... Avrupada sunacak...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 11:51

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan Zafer Planı'nı bu hafta Avrupa'nın ortaklarına sunacaklarını duyurdu. Zelenski, planın kamuoyuna açıklanmasının ardından, Ukrayna halkının da desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde devam eden savaşla ilgili son durumu değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için bir Zafer Planı hazırladıklarını belirten Zelenski, "Rusya'yı, savaşı adil bir şekilde bitirmeye zorlama stratejimizi (Zafer Planı) tüm Avrupalı ortaklarımıza bu hafta sunacağız" ifadesini kullandı.

Zelenski, planı Ukrayna halkına da tanıtacaklarını kaydederek, "Zafer Planı, ortaklarımızdan aldığımız ilk yanıtla elbette kamuoyuna açıklanacak. Bizim, Ukrayna'da hepimizin, gerçekten maksimum desteğe ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı.

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#Zelenski#Avrupa#Zafer Planı

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