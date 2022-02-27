Zelenski’nin video savaşı... Bir halk kahramanı mı doğuyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika haberi: Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorSon dakika haberi: Rusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
Son dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var O da 3. Dünya SavaşıSon dakika... Biden net konuştu: Yaptırım dışında bir seçenek daha var! O da 3. Dünya Savaşı#Biden
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Kiev ateş altında Sıcak görüntüler geldi... Geceyi aydınlattıKiev ateş altında! Sıcak görüntüler geldi... Geceyi aydınlattı#Ukrayna
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Piyasalarda ‘poyraz’ etkisiPiyasalarda ‘poyraz’ etkisi#Piyasalar
Kiev sokak sokak direniyorKiev sokak sokak direniyor#Kiev
Kadınlar göçüKadınlar göçü#Ukrayna
Rus milyarder Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Chelseanin yönetimini kulüp vakfına bıraktıRus milyarder Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfına bıraktı#Chelsea
Bengü Taşın sırrıBengü Taş'ın sırrı#Bengü Taş
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Aşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüşAşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüş#Koronavirüs
Ortalığı karıştıran iddia Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...Ortalığı karıştıran iddia! Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...#RUSYA
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski’nin video savaşı... Bir halk kahramanı mı doğuyor

#Zelenski#Video#Kiev
Zelenski’nin video savaşı... Bir halk kahramanı mı doğuyor

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, sık sık video mesajlar paylaşarak tüm dünyayı savaşın gidişatına dair bilgilendiriyor. Ülkesinden kaçtığı yönündeki iddialara cevap olarak Kiev sokaklarında, açık alanda videolar çeken Zelenski, “Kaçmadım, direniyorum” mesajı veriyor.

Haberin Devamı

Eski komedyen olan Ukrayna Başkanı, bu direnişiyle Ukrayna halkının gözünde adeta kahramanlaşıyor. Önceki gece yaşanan şiddetli çatışmanın ardından bir video daha paylaşan Zelenski, Rus askerinin geri püskürtüldüğünü söyledi. Ukrayna lideri, “Ordumuz direniyor. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor” dedi. Bir kez daha kaçtığı iddialarını yalanladı, sonuna kadar savaşacağını söyledi.

BIDEN’A SERT YANIT: KAÇIŞ DEĞİL SİLAH LAZIM

Zelenski, kendisine iltica teklif eden ABD Başkanı Joe Biden’a tepki göstererek, “Bir kaçışa değil, cephaneye ihtiyacım var” dedi. Üst düzey bir Amerikan istihbarat yetkilisine göre, Ukrayna lideri, kendisini ülkeden çıkarabileceklerini söyleyen ABD Başkanına, “Savaş burada. Cephaneye ihtiyacım var, kaçmaya değil” yanıtını verdi. Biden’ın bu teklifi, yaklaşık 40 dakika süren son telefon görüşmesinde yaptığı sanılıyor.

Haberin Devamı

RUSYA ‘LVİV’E KAÇTI’ DİYOR

Rusya parlamentosu Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin Kiev’i terk ettiğini iddia etti. Volodin, Ukraynalı milletvekillerinin bu bilgiyi aktardığını iddia ederek, “Ukrayna milletvekilleri Zelenski ile görüşmek istediklerinde Lviv’e gelmeleri söylenmiş” dedi. Volodin, Zelenski’nin son 24 saatte yayınladığı videoların ise önceden çekilmiş olduğunu ileri sürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zelenski#Video#Kiev

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna