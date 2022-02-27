Zelenski’nin video savaşı... Bir halk kahramanı mı doğuyor

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Eski komedyen olan Ukrayna Başkanı, bu direnişiyle Ukrayna halkının gözünde adeta kahramanlaşıyor. Önceki gece yaşanan şiddetli çatışmanın ardından bir video daha paylaşan Zelenski, Rus askerinin geri püskürtüldüğünü söyledi. Ukrayna lideri, “Ordumuz direniyor. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor” dedi. Bir kez daha kaçtığı iddialarını yalanladı, sonuna kadar savaşacağını söyledi.

BIDEN’A SERT YANIT: KAÇIŞ DEĞİL SİLAH LAZIM

Zelenski, kendisine iltica teklif eden ABD Başkanı Joe Biden’a tepki göstererek, “Bir kaçışa değil, cephaneye ihtiyacım var” dedi. Üst düzey bir Amerikan istihbarat yetkilisine göre, Ukrayna lideri, kendisini ülkeden çıkarabileceklerini söyleyen ABD Başkanına, “Savaş burada. Cephaneye ihtiyacım var, kaçmaya değil” yanıtını verdi. Biden’ın bu teklifi, yaklaşık 40 dakika süren son telefon görüşmesinde yaptığı sanılıyor.

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RUSYA ‘LVİV’E KAÇTI’ DİYOR

Rusya parlamentosu Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin Kiev’i terk ettiğini iddia etti. Volodin, Ukraynalı milletvekillerinin bu bilgiyi aktardığını iddia ederek, “Ukrayna milletvekilleri Zelenski ile görüşmek istediklerinde Lviv’e gelmeleri söylenmiş” dedi. Volodin, Zelenski’nin son 24 saatte yayınladığı videoların ise önceden çekilmiş olduğunu ileri sürdü.