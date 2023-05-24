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Zelenski'nin umutla beklediği haber geldi... Rusya'dan sert çıkış: Vururuz!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Zelenskinin umutla beklediği haber geldi... Rusyadan sert çıkış: Vururuz
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 13:48

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Zelenski'nin umutla beklediği haber Almanya'dan geldi. Almanya'nın açıklamasına Rusya'nın yanıtı ise 'vururuz' uyarısı oldu.

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Binlerce hayata mal olan Ukrayna Savaşı son sürat devam ederken Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Kiev'e silah yardımında bulunuyor.

Silah yardımında Aslan payı ABD'nin. Washington yönetimi savaşın başından bu yana ülkeye milyarlarca dolarlık silah gönderdi.

Pek çok Ukrayna saldırısının bu silahlar ile gerçekleştiriliyor. Rusya ise yardımların önüne geçmek adına Batı'yı her fırsatta uyarıyor.

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Rusya ile savaşta F-16'lara ihtiyaç duyduğunu her fırsatta dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin beklediği Haber Almanya'dan geldi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Ukraynalı pilotları F-16 savaş uçaklarını uçurmak üzere eğitmeyi planlayan ülkelerden oluşan bir koalisyonu desteklemek için seçenekler aradığını söyledi.

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Almanya'nın az sayıda ABD yapımı uçağa sahip olduğunun altını çizen Pistorius bu nedenle Berlin'in katkısının az olabileceğini belirtti.

Almanya'dan gelen bu açıklamaya Rusya'nın tepisi sert oldu.

Zelenskinin umutla beklediği haber geldi... Rusyadan sert çıkış: Vururuz
Ukrayna ordusuna ait tank Bakhmut yakınlarında Rus mevzilerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

Moskova'dan beklenen açıklama Rusya dışişleri bakan yardımcısı Sergei Ryabkov'dan geldi.

Ryabkov, Ukrayna'ya tedarik edilen F-16'lar için 'vururuz' uyarısında bulundu.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye göre, Ryabkov, Ukrayna'ya tedarik edilen herhangi bir ABD yapımı F-16 jetinin Moskova için meşru hedef olacağını söyledi.

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Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen 49’uncu G7 liderler zirvesine Ukrayna’da devam eden savaş damgasını vurmuştu.

Kiev'e desteğe devam eden Batı ellerini F-16 savaş uçaklarıyla yükseltmiş, ABD, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi için yeşil ışık yakmıştı

G7 zirvesinde Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları verilmesiyle ilgili prensip kararı alındığını ilan eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan teslimatın iki ayı bulabileceğini duyurmuştu.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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