Zelenski’nin teklifine Putin’den ret: ‘Görüşmenin anlamı yok’

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UKRAYNA’daki savaşın karşılıklı hava saldırılarıyla tırmanma eğilimine girdiği bir dönemde, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık mektup göndererek kapsamlı ateşkes ve liderler düzeyinde yüz yüze görüşme önerisinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediği davete Moskova’dan ret geldi.

KAFASI KARIŞIK KİEV

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen ekonomik forumda konuşan Putin Zelenski’nin davetine sıcak bakmadığını belirtti. Zelenski’yle buluşmayı “şimdilik anlamsız” bulduğunu kaydeden Putin, “Kiev bir yandan görüşme talep ediyor, diğer yandan korkunç saldırılar işlemeye devam ediyor” dedi. Putin “bir görüşmenin ancak belirli anlaşmalara varıldıktan sonra” mümkün olacağı şartını koydu.

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‘ABD GARANTÖR OLABİLİR’

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Çatışmaların kısa vadeli durdurulmasıyla değil, uzun vadeli bir perspektifle çözülmesi gerektiğini savunan Putin, “Kesin çözümlü anlaşmalara ihtiyacımız var. Çatışmalar, günün birinde hedeflerimize ulaşınca sona erecek” dedi. Temel sorunları Rusya ve Ukrayna’nın çözmesi gerektiğini söyleyen Putin, ABD ve diğer ülkelerin ancak garantör olabileceğinin altını çizdi. Putin ayrıca Ukrayna’nın, Trump ile Alaska’da kararlaştırıldığını belirttiği ihtilafı sonlandırma maddelerini yerine getirmesi gerektiğini savundu.

‘TRUMP OLSA SAVAŞMAZDIK’

Putin’in konuşmasında, “ABD Başkanı Trump sayesinde savaş olmayabilirdi” sözlerini kullanması da dikkati çekti. Trump’ın 2020’de iktidarda olması halinde Ukrayna’daki savaşın başlamayabileceğini belirten Putin, “Eğer o dönemde Trump başkan olsaydı belki gerçekten bunlar yaşanmazdı” değerlendirmesinde bulundu.

‘PUTİN SAVAŞI SEÇTİ’

Öte yandan Zelenski, Putin’in olumsuz yanıtının ardından sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rusya’nın savaşı seçtiğini savundu. “Putin savaşı bitirmek istemiyor” diyen Zelenski, herkesin hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Zelenski Moskova’nın reddettiği söz konusu mektubunda, Rusya’nın başlattığı savaşın yine Rusya tarafından sonlandırılması gerektiğini belirtmiş, İsviçre veya Türkiye gibi çeşitli ülkelerde yüz yüze görüşülebileceğini kaydetmişti.