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Zelenski'nin sözleri deprem etkisi yarattı: Putin yakında ölecek

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#Zelenski#Putin#Macron
Zelenskinin sözleri deprem etkisi yarattı: Putin yakında ölecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 13:34

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığı hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Zelenski, Putin'in sağlık durumunun iyi olmadığını "Putin yakında ölecek ve bu iş artık bitecek" sözleriyle belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Paris'te gazetecilere röportaj verdi. 

Zelenski, verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

72 yaşındaki Putin'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığına işaret eden Zelenski, "Putin yakında ölecek ve bu iş artık bitecek" ifadesini kullandı.

Zelenski sözlerine Rusya liderinin "tek korkusu bu" diyerek devam etti.

Zelenskinin sözleri deprem etkisi yarattı: Putin yakında ölecek

Putin'in Rusya'da "kendi toplumundan korktuğunu" iddia eden Zelenski, ABD'ye, Putin'i "jeopolitik izolasyondan kurtarmama" çağrısında bulundu.

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Zelenski, ABD'nin Kremlin'in taleplerine direneceğini umduğunu vurguladı.

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PARKİNSON İDDİASI

İngiltere'nin istihbarat teşkilatı MI6'in eski başkanı Richard Dearlove, Putin'in sağlığında "temel bir sorun" var ve "Parkinson hastalığına yakalanmış olabilir" iddiasında bulunmuştu.

Zelenskinin sözleri deprem etkisi yarattı: Putin yakında ölecek

Parkinson iddiasını yalanlayan Kremlin, Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunu "kesinlikle normal" sözleriyle cevaplamıştı. 

Kremlin ile benzer bir açıklama yapan ABD istihbarat teşkilatı CIA, "Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok" demişti.

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#Zelenski#Putin#Macron

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