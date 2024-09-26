Zelenski’nin önerisi Rusya’yı kızdırdı: Savaş lafla bitmez eylem şart

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UKRAYNA lideri Volodimir Zelenski, üç aydır bahsettiği yeni barış planını BM kürsüsünden dünyaya anlatmak yerine Rusya’nın güç kullanılarak dize getirilmesi gerektiğini tekrarlaması Rusya ile Ukrayna arasında ‘savaşa devam’ sinyali olarak algılandı.

YİNE ‘SİLAH’ İSTEDİ

79’uncu BM Genel Kurulu açılışında kürsüye çıkarak konuşma yapan Zelenski, “Bir gün elbette yine bu kürsüye çıkarak savaşın sona erdiği anons edilecek. Ancak şimdilik bu noktadan uzaktayız. Rusya lideri Vladimir Putin’in kendiliğinden bu savaşı bitirmesini, sadece diplomasi yoluyla neticeye ulaşılmasını düşünmek yersiz ve anlamsız. Putin’in bu savaşı kaybeden taraf olarak noktalamak istemediği açık ve net ortada. Dolayısıyla Avrupa’nın göbeğinde, Ukrayna’da barışın sağlanmasını istiyorsak Rusya’nın barışa zorlanması gerek. Rusya’yı barışa zorlamanın en kısa yolu da Ukrayna’nın barış formülünden geçer. Putin’in toprak karşılığında barış taleplerine göz kırpmak çılgınlıktan başka bir şey değil. Ukrayna asla böyle bir adım atmayacak ve barış planı kisvesi altında bu tür öneriler getiren yabancı ülke girişimlerine kulak asmayacak. Rusya’ya BM tüzüğünün öngördüğü şekilde askeri güç dahil tüm enstrümanlarla baskı yapılmalı. BM kurallarına saygı duyan tüm ülkeleri bize destek vermeye davet ediyorum” dedi.

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‘NÜKLEER SİLAH HAKKIMIZ SAKLI’

Zelenski’ye yanıt Kremlin Sözüsü Dmitriy Peskov’dan geldi. Peskov, “Rusya’yı kimse barışa zorlayamaz. Bu cümle aynı zamanda Rusya’nın barış istemediği anlamına gelmiyor. Rusya’nın istediği barış bize güvenlik güvenceleri içermeli. Ukrayna’da belirlenen hedeflere ulaşılmasını da kapsamalı” ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya Lideri Putin, “Rusya ve Belarus’a karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil” dedi.

ZAFER PLANINI BİDEN’A ANLATACAK

Zelenski’nin bugün görüşeceği ABD Başkanı Joe Biden’a ‘zafer planı’ diye adlandırdığı önerileri paylaşması bekleniyor. Zelenski BM’deki konuşmasında “Bu savaş görüşmelerle yatıştırılamaz. Harekete geçilmesi gerekiyor” derken Kiev, Batı’nın silah desteğini hızla arttırıp Rusya’nın köşeye sıkıştırılmasını öngörüyor. Zelenski, bu planı kasım seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile de paylaşacağını söylerken, Trump kendisiyle görüşmeyi reddetti.