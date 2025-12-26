×
Zelenski’nin Noel dileği: Putin yok olsun

Güncelleme Tarihi:

Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 07:00

UKRAYNA lideri Volodimir Zelenski, başkent Kiev’de halka hitaben Noel konuşması yaptı.

Zelenski, Rusya’nın kutsal gecede ateşkesi hiçe saydığını ve sivil yerleşimleri bombalamaya devam ettiğini vurgulayarak, “Bunu ancak ahlaksız biri yapabilir. Kutsal gecede tüm Ukrayna halkının birlik ve beraberlik içinde tek bir dilekte bulunduğuna inanıyorum. Ülkemize bunları yapanın bir an önce yok olmasını (Rusya lideri Vladimir Putin) diliyoruz. Ülkemize barışın gelmesi için de dua ediyoruz” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna liderinin konuşmasını ‘nefret dolu’ diyerek kınadı. Zelenski’nin önceki gün duyurduğu 20 maddelik barış planını Rusya’nın henüz ne ret ne de onayladığını belirten Peskov, “Bu bir süreç. Barış planıyla ilgili Rusya ile ABD arasında görüşmeler devam edecektir” dedi.

 

