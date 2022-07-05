Zelenski'nin kolundaki mesajın gizemi çözüldü... Ukrayna'dan flaş Rusya açıklaması

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

İki ordu da bölgenin kontrolü için tüm gücünü seferber etmiş durumda.

Ukrayna'nın 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk'ı ele geçiren Rusya, Luhansk'ta kontrolü sağladı.

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RUSYA NE KADAR ASKER KAYBETTİ?

Ancak savaşın Rusya'ya insan maliyetinin son derece yüksek olduğu belirtiliyor.

Ukrayna Luhansk'ı ele geçiren Rusya'nın savaşın başladığı günden bu yana 36 binden fazla asker kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya 24 Şubat'tan beri 1.589 tank, 3 bin 754 zırhlı savaş aracı, 804 topçu sistemi, 246 çoklu roketatar, 105 hava savunma sistemi, 217 uçak, 658 İHA ve 187 helikopter kaybetti.

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Ukraynalı askerler, başkent Kiev'in yaklaşık 400 km doğusundaki Trostsyanets kasabasında zırhlı bir araç ile birlikle ilerliyor... (Fotoğraf: AP)

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

İki lider Avustralya ve Ukrayna'nın birlikteliğini sembolize eden amblemi kameralara göstererek gülümsüyor... (Fotoğraf: Sosyal medya)

ZELENSKİ'NİN KOLUNDAKİ AMBLEM GÜNDEM OLDU

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşen Zelenski kameraların karşısına yine artık ikonikleşen yeşil tişörtü ile çıktı.

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Ukrayna liderinin kolundaki amblem ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Avustralya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği sembolize eden bu amblemde Ukrayna bayrağı ve Avustralya'nın sembolü olan kanguru figürü yer alıyor. Amblemin etrafındaki yazıda ise 'Ukrayna ile birlikte' ifadesi yer alıyor.

UKRAYNA'YA EK YARDIM, RUSYA'YA YAPTIRIM

Öte yandan Ukrayna'da bulunan Albanese, gezi sırasında Ukrayna'ya daha fazla destek ve Rusya'ya daha sıkı yaptırım sözü verdi.

Avustralya, 100 milyon dolarlık askeri yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya 34 ek zırhlı araç sağlayacak ve Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacak.