Zelenski'nin eşi Olena Zelenska: Savaş olacağına inanmıyordum, pasaportum bile hazır değildi

Savaşın başladığı ilk günlerde Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın bir numaralı hedefinin kendisi ve ailesi olduğunu açıklamıştı. İşte bu açıklamadan hemen sonra Olena Zelenska ve çocukları nispeten daha güvenli bir yere götürüldü ve 2 ayı burada her şeyden uzak adeta bir kafes içerisinde geçirdiler.



First Lady Zelenska bu süreçte yaşadıklarını The Guardian Gazetesi'nden Shaun Walker'a anlattı...

"NE KADAR AZ SÖYLERSEM O KADAR GÜVENDEYİM"

Verdiği röportajda bu süreçte nerede olduğunu açıklamak istemeyen First Lady, 'Ne kadar az söylersem o kadar güvendeyim' diyor ama bu süreçte farklı farklı yerlere gitse de hep Ukrayna içinde kaldığına dikkat çekiyor.

Güvenlik görevlilerinin tüm elektronik cihazlarını geride bırakmasını söylediği Zelenska, 2 aylık saklanma sürecinde eşi ile çok nadir konuşabildiğini ve onu sadece tıpkı diğer Ukraynalılar gibi televizyondan izleyebildiğini anlattı.

Muhabirin 'demek televizyonunuz vardı' sorusuna esprili bir şekilde cevap veren Zelenska, "Benden ipuçları almaya çalıştığını görüyorum. Evet televizyonumuz vardı. Yeraltında değildim" diyor gülümseyerek.



First Lady Zelenska hala Rusya'nın bir numaralı hedeflerinden bir olsa da artık eşini daha sık görebileceği bir yerde. Zelenska verdiği röportajda nerede olduğunu söylemese de "Elbette birlikte yaşamıyoruz ama artık en azından birbirimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra eşi ile ilk görüşmesi sorulan First Lady, "Sarıldık, selamlaştık ve birbirimize nasıl olduğumuzu sorduk. Çocuklar da buradaydı onlar da babalarına sarıldı. Artık birbirimizi görebiliyoruz ve babalarına fiziksel olarak dokunabiliyorlar, bu işleri biraz daha kolaylaştırıyor.” dedi.

"SAVAŞ OLACAĞINA İNANMIYORDUM, PASAPORTUM BİLE HAZIR DEĞİLDİ"

Savaşın başlamasından önce nasıl hissettiği sorulan Zelenska, "Her taraftan farklı bilgiler geliyordu. Elbette kimse benimle askeri sırları paylaşmadı. Açıkçası savaşın olacağına inanmıyordum. Pasaportum bile hazır değildi" ifadelerini kullandı.

Tıpkı kendileri gibi Ukrayna nüfusunun yarısından fazlasının şu an ailelerinden uzakta olduğuna dikkat çeken First Lady, "Tüm Ukraynalılar büyük bir psikolojik yük altında. Çoğumuz daha önce böyle şartlar altında yaşamamıştık. Şimdilik herkes Rusları yenmeye odaklanmış durumda ancak savaş bittiğinde ulusu iyileştirmek için büyük bir program olması gerekecek. Önümüzde büyük tehlikeler var" diye konuştu.

"ZELENSKİ'NİN RUH HALİNDE ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Kocası ile ilgili düşüncelerini duygusal sözlerle anlatan First Lady, Zelenski'nin ne kadar etkileyici olduğuna şaşırmadığını belirterek, "O tanıdığım herkesten daha fazla imkansız durumların içerisinden çıkmış birisi. Her zaman çevresindekilere ilham verebilen bir yapısı var. Çevresindeki herkes vazgeçse bile o asla pes etmez." diyor ve şöyle devam ediyor;

"Disiplin onun göbek adıdır. Her sabah alarm çalar, kalkar, dişlerini fırçalar, giyinir ve gider. Şaşırtıcı bir şekilde son aylarda ruh halinde bir değişiklik yok. Her şeyi gizliyor mu? Bunlar savaş bittikten sonra patlak verecek mi? Bunlardan daha çok fiziksel sağlığı için endişeleniyorum. Çünkü zor durumları atlattıktan sonra her zaman hastalanır. Bu konuda ona bakmaya çalışıyorum ama her erkek gibi ateşini veya tansiyonunu kontrol etmekten hoşlanmıyor. Ama olay çıkararak bunları yapmaya çalışıyorum.”



First Lady Zelenska kocası ile Zelenski'nin cumhurbaşkanlığı hatta komedyenlik kariyerinden bile önce tanıştı .Aralarında gelişen aşkla birlikte 8 yıl boyunca sevgili olan çift 2003 yılında evlendi. Eşinin komedyenlik kariyeri ilerledikçe Olena kırmızı halıdan ve ünden uzakta kalmayı tercih etti. 2004’te kızları, 2013’te ise oğulları doğdu.

Zelenski 'Servant of the People' (Halkın Hizmetkarı) adlı dizide Cumhurbaşkanını oynadığı rolü ile ün kazandı ve 2018 yılının sonunda şovunun adını taşıyan bir partiye kaydolarak gerçek hayatta cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Zelenska kocasının kararını haberlerden öğrendi.



Zelenski kararını karısına söylemeyi unuttuğunu söyledi. Dikkat çekici bu ihmal karşısında sinirlenip sinirlenmediği sorulan First Lady, "Büyük bir duygu yelpazesi' yaşadığını söyledi.



Gazeteye verdiği samimi röportajda tuhaf bir rol oynadığını kabul eden Zelenska, kocasının işi ile tanınan, resmi bir yetkisi olmayan, görünüşü ve kıyafeti ile sürekli yargılanan bir pozisyonda olmasına rağmen yine de fark yaratabileceğine inanıyor.

Zelenska, geçtiğimiz yıl Kiev'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu on First Lady'nin katıldığı etkinliği bu sene online formatta düzenlemeyi planlıyor.