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Zelenski'nin çağrısı sonrası 2 ülke harekete geçti! 60 eski asker yola çıktı...

#Rusya#Ukrayna#İngiltere
Zelenskinin çağrısı sonrası 2 ülke harekete geçti 60 eski asker yola çıktı...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 'uluslararası lejyon' çağrısına cevap veren İngiltere ve Letonya savaşmak için Ukrayna'ya gitmek isteyenlere izin verileceğini açıkladı. Eski İngiliz askerlerinden oluşan 60 kişilik bir grup Ukrayna'ya yola çıktı. İngiliz gazeteleri gönüllü askerin sayısının binlere çıkabileceğini iddia ediyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün tüm dünya vatandaşları ve Ukrayna'nın dostlarını 'Rus savaş suçluları'na karşı yan yana savaşmaya çağırdı. Zelenski yaptığı açıklamada gönüllü yabancılar için 'uluslararası bir lejyon' oluşturulacağını belirterek 'Bu, ülkemize verdiğiniz desteğin temel kanıtı olacak' dedi.

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İNGİLİZ BAKAN: DESTEKLİYORUZ

Zelenski'nin çağrısından kısa bir süre sonra İngiltere Dışişler Bakanı Liz Truss İngiltere'nin bu çağrıyı destekleyip desteklemediği sorusuna, "Bu, insanların kendi karar verebilecekleri bir şey. Ukrayna halkı, sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa'nın özgürlüğü ve demokrasisi için savaşıyor. Kesinlikle, eğer insanlar bu mücadeleyi desteklemek istiyorlarsa, bunu yapmaları için onları desteklerim" şeklinde cevap verdi.

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Savunma Bakanı Ben Wallace ise çağrıya daha temkinli yaklaşarak "Eğitimli değilseniz, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz, Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar olduğunu düşünüyorum." dedi

Zelenskinin çağrısı sonrası 2 ülke harekete geçti 60 eski asker yola çıktı...

Gürcistan Lejyon üyelerinin eğitim görüntüleri

60 İNGİLİZ GÖNÜLLÜ OLDU

Zelenski ve Truss'ın açıklaması sorası 60 İngiliz gönüllü, orduya katılmak için Ukrayna ile iletişime geçti. Orduya katılmak isteyen İngiliz askerlerini yönlendirmek için şu anda bir web sitesi kuruluyor. İngiliz Telegraph gazetesi bu sayının yüzlere hatta binlere çıkabileceğini iddia ediyor.

YOLA ÇIKTILAR! ÖLEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ ANCAK...

İngiltere'deki 60 gönüllü, 2008 yılında Gürcistan'da Rusya'ya karşı yürütülen savaşın gazisi 43 yaşındaki komutan Mamuka Mamulashvili liderliğinde toplandı. Mamulashvili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya seyahat eden yaklaşık altmış kişilik bir grubum var. İngiltere'den arabayla seyahat ediyorlar ve Polonya sınırından geçecekler. Çoğunluğu daha önce benimle Ukrayna'da savaşmış adamlar ama yeni katılanlar da var. Onlara eğitim ve silah sağlayacağız. Gönüllülerin çoğu, eski İngiliz Ordusu ve Özel Kuvvetlerden. Hepsi iyi savaşçılar, Rus saldırganlarını yenmek için güvenilebilirler. Bazılarımızın ölebileceğini biliyoruz, ancak Rusya'ya karşı savaşmazsak Putin yoluna devam edecek ve diğer ülkeleri de ele geçirmeye çalışacak. " dedi.

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LETONYA'DAN DA İZİN ÇIKTI

Öte yandan, Letonya Parlamentosu’ndan Rusya’nın Ukrayna saldırılarının devam ettiği 5’inci gününde önemli bir karar çıktı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Parlamentonun oybirliğiyle Letonya vatandaşlarına isterlerse Ukrayna için savaşma izni verdiği belirtildi. Savunma, İçişleri ve Yolsuzluğu Önleme Komisyonu Başkanı Juris Rancanis ise, "Ukrayna'yı desteklemek, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve ortak güvenliğimizi savunmak için orada gönüllü olarak hizmet etmek isteyen vatandaşlarımız bunu yapabilmelidir" dedi.

Zelenskinin çağrısı sonrası 2 ülke harekete geçti 60 eski asker yola çıktı...

İSRAİL PAYLAŞIMINI GERİ SİLDİ

İsrail'deki Ukrayna büyükelçiliği de Kiev adına savaşmak isteyen gönüllüler için özel bir çağrı yayınladı. Daha sonra silinen bir Facebook gönderisinde büyükelçilik, 'Ukrayna'nın egemenliğini savunmaya hazır' kişilerden bilgilerini göndermelerini istedi.

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ULUSLARARASI TUGAYLARI HATIRLATTI

Zelenski'nin uluslararası lejyon çağrısı, 1930'larda İspanya İç Savaşı'nda savaşan Uluslararası Tugay'ın yankılarını taşıyordu. Ukrayna'da 2016'tan beri yabancıların gönüllü olarak askerlik yapabilmesi mümkün. İlgililerin sadece Ukrayna büyükelçiliklerine başvurmaları yeterli oluyor.

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