Zelenski'nin büyüdüğü şehri vurdu: 18 ölü

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Rus ordusu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin doğup büyüdüğü Krıvıy Rih şehirne balistik füze saldırısı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, saldırı sırasında aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dnipropetrovsk bölge valisi Sergiy Lysak, acil durum operasyonlarının gece boyunca sürdüğünü ve 61 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Lysak, "Rusların füze saldırısında 18 insan öldü. Bunların arasında dokuz çocuk vardı. Yaralıların ise 12'si çocuk. Böyle bir acının düşmanınızın başına gelmesini istemezsiniz" dedi.

Krıvıy Rih askeri idaresi başkanı Oleksandr Vilkul, Rusya'nın fırlattığı balistik füzelerin çocuk parkı yakınındaki bir bölgeye isabet ettiğini belirtti.

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, "Bu, çok sayıda insanı öldürmeye yönelik kasıtlı bir saldırıdır” dedi.

AFP'de yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, sokaklarda cesetlerin görüldüğü ve gökyüzüne siyah dumanlar yükseldiği yer aldı.

Saldırıyı doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı komutanların bir restoranda düzenlediği toplantıyı hedef aldıklarını ve "yüksek patlayıcılı füze ile hassas saldırı düzenlediklerini" açıkladı.

Bakanlık ayrıca, gece boyunca 49 Ukrayna saldırı İHA'sını havada imha ettiklerini belirtti.

ABD HAZİNE BAKANI: ŞOVMEN

Ukrayna, Gece boyunca Rus füzelerinin hedefi olurken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Zelenski'yi ve danışmanlarını eleştirdi.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Bessent, Zelenski'yi, kusurlu danışmanların etrafını sardığı "şovmen" olarak nitelendirdi.

Bessent, Zelenski hakkında "Çevresindeki bazı hükümet yetkilileri ve kabinesi iyi durumda. Ancak Zelenksi, etrafı kusurlu danışmanlarla çevrili bir sanatçı, bir tür şovmen" dedi.