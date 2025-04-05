×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski'nin büyüdüğü şehri vurdu: 18 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Zelenski#Rusya#Ukrayna
Zelenskinin büyüdüğü şehri vurdu: 18 ölü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 11:27

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin doğup büyüdüğü şehir Rus füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda 9'u çocuk olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Zelenski'yi "şovmen" olarak nitelendirerek hedef aldı.

Haberin Devamı

Rus ordusu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin doğup büyüdüğü Krıvıy Rih şehirne balistik füze saldırısı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, saldırı sırasında aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dnipropetrovsk bölge valisi Sergiy Lysak, acil durum operasyonlarının gece boyunca sürdüğünü ve 61 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Lysak, "Rusların füze saldırısında 18 insan öldü. Bunların arasında dokuz çocuk vardı. Yaralıların ise 12'si çocuk. Böyle bir acının düşmanınızın başına gelmesini istemezsiniz" dedi.

Zelenskinin büyüdüğü şehri vurdu: 18 ölü

Krıvıy Rih askeri idaresi başkanı Oleksandr Vilkul, Rusya'nın fırlattığı balistik füzelerin çocuk parkı yakınındaki bir bölgeye isabet ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, "Bu, çok sayıda insanı öldürmeye yönelik kasıtlı bir saldırıdır” dedi.

AFP'de yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, sokaklarda cesetlerin görüldüğü ve gökyüzüne siyah dumanlar yükseldiği yer aldı.

Saldırıyı doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı komutanların bir restoranda düzenlediği toplantıyı hedef aldıklarını ve "yüksek patlayıcılı füze ile hassas saldırı düzenlediklerini" açıkladı.

Zelenskinin büyüdüğü şehri vurdu: 18 ölü

Bakanlık ayrıca, gece boyunca 49 Ukrayna saldırı İHA'sını havada imha ettiklerini belirtti.

Gözden KaçmasınTrumpın yakın çevresinden Putin tavsiyesi: Anlaşana kadar görüşmeTrump'ın yakın çevresinden Putin tavsiyesi: Anlaşana kadar görüşmeHaberi görüntüle

ABD HAZİNE BAKANI: ŞOVMEN

Ukrayna, Gece boyunca Rus füzelerinin hedefi olurken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Zelenski'yi ve danışmanlarını eleştirdi.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Bessent, Zelenski'yi, kusurlu danışmanların etrafını sardığı "şovmen" olarak nitelendirdi.

Bessent, Zelenski hakkında "Çevresindeki bazı hükümet yetkilileri ve kabinesi iyi durumda. Ancak Zelenksi, etrafı kusurlu danışmanlarla çevrili bir sanatçı, bir tür şovmen" dedi.

Gözden KaçmasınMyanmardaki depremde mucize kurtuluş: Enkaz altında 91 saatMyanmar'daki depremde mucize kurtuluş: Enkaz altında 91 saatHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zelenski#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!