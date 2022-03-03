Zelenski'nin ardından Putin konuştu: Sivil kayıpları önlemek için elimizden geleni yapıyoruz

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşının 8. gününde çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

"RUSYA VE UKRAYNA TEK HALK"

15 tankı ve altı zırhlı araçları vardı. Düşmana saldırdılar ve onları yerle bir ettiler. Hiçbir can kaybı da olmadı burada. Bu büyük, çok uluslu bir halkın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda Rusların ve Ukraynalıların tek halk olduğu kararından vazgeçmeyeceğim.



"NEONAZİLERLE SAVAŞIYORUZ"

Biz şu anda neonazilerle savaşıyoruz. Bunu görebilirsiniz zaten. Yabancılar var. Ortadoğu'dan bile gelen yabancı silahlı askerler var. Ve sivilleri insan kalkanı olarak kullanıyorlar. Her türlü zırhlı aracı yerleşim yerlerinde kullanıyorlar. Bu tam olarak gördüğümüz radikalleşmeye işaret ediyor. Daha fazla topu yerleşim yerlerinin yakınlarına yerleştiriyorlar. Hatta yabancı ülke sakinlerini de esir almış vaziyetteler. Binlerce öğrenci var Harkiv'de. Hepsini tren istasyonunda tutuyorlar. 3 binden fazla yabancı öğrenci var.

Haberin Devamı

Ordumuz koridorlar açıyor tüm savaş bölgelerinde ve gerekli imkanları sağlıyoruz ki siviller, yabancı ülke vatandaşlarımı güvenli bir şekilde çıkabilsin. Milliyetçiler engelliyor bu çabamızı.

Daha da kötüsü burada neonaziler sivillere kötü muamele ediyor, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Elimizde ses kayıtları var. Donetsk'te, Lugansk'ta.

Bizim güçlerimiz ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, sivil kayıpları önlemek için. Buna Ukrayna halkı da dahildir.



ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZMİANAT



Ölenlerin yakınlarına 7 milyon ruble vereceğiz ve maaşa bağlayacağız yakınlarını. Ayrıca tazminat ödeyeceğiz. Yaralılar da bu kapsama alınacak.

Ukrayna'da subayla ve askerler Rusya için, Donbas halkının yaşama hakkı için çalışıyorlar. Bu yüzden kimse bizi tehdit edemez. Buna nükleer silahlar da dahil.

Özel askeri harekât planladığımız gibi devam ediyor. Koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz.