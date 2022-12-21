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Zelenski'nin ABD ziyaretine Kremlin'den ilk tepki!

Güncelleme Tarihi:

#Zelenski#Abd#Rusya
Zelenskinin ABD ziyaretine Kremlinden ilk tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 12:42

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ABD ziyaretine Kremlin'den ilk tepki geldi.

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilerle yaptığı açıklamada Zelenski'nin ziyareti sonrası Ukrayna ile barış görüşmesi şansı görmediğini açıkladı.

Peskov ayrıca, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesinin çatışmanın "derinleşmesine" yol açacağını vurguladı

KONGREYE HİTAP EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alınacağını ifade etti.

İkili görümeler de gerçekleştireceğini aktaran Zelenski, Kongre üyelerine hitaben de bir konuşma gerçekleştireceğini duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD’nin Ukrayna’ya olan kalıcı taahhüdünü göstermek için Zelenski’yi başkent Washington D.C’ye davet ettiğini kaydeden Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kongre’de konuşması beklenen Zelenski’yi 21 Aralık’ta Beyaz Saray’da karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, “300 gün önce Rusya, Ukrayna’ya yönelik acımasız bir saldırı başlattı. Buna karşın Başkan Biden, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savunan Ukrayna halkını desteklemek için dünyayı bir araya getirdi” dedi. Jean-Pierre, Biden’ın ziyaret kapsamında Ukrayna’nın Rusya’nın saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanılacak güvenlik paketini açıklayacağını dile getirerek, bu ziyaretin ABD’nin Ukrayna’ya yönelik ekonomik, insani ve askeri yardım konusunda kararlı bağlılığını gözler önüne sereceğini ifade etti.

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#Zelenski#Abd#Rusya

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