Zelenski'den Trump'la görüşme öncesi 'önemli kararlar' mesajı

#Zelenski-Trump Görüşmesi#Ukrayna-Rusya Savaşı#Barış Görüşmeleri
ABD Başkanı Donald Trump ile bugün gerçekleştireceği görüşme öncesinde yazılı açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu kaydetti.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeden önce Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı."

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenski, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

TRUMP'A GİTMEDEN AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, Kanada’daki temasları çerçevesinde Başbakan Mark Carney ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Carney ile birlikte Avrupalı liderlerle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesine Carney’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell katıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklamasında Zelenski, "Görüşme sırasında şu anda diplomatik açıdan nasıl ilerlediğimizi ele aldık. En önemli önceliklerimizi birlikte değerlendirdik. Ukrayna, kendisine verilen desteği takdir etmektedir" diye yazdı.

Florida’da Trump ile Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin kritik bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanan Zelenski, "Yarın, Başkan Trump ile yapılacak görüşmenin ardından temasları sürdürmeye devam edeceğiz. Putin’in manipülasyonlarına engel olunması ve savaşın gerçekten ve adil bir şekilde sona ermesinden kaçınmasını engellemek için hem cephede hem de diplomaside güçlü pozisyonlara ihtiyaç var. Dünya, güvenliği ve barışı garanti altına alabilecek yeterli güce sahip" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARI

Zelenski mesajında, Rus ordusunun sadece son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını aktardı.

Zelenski'nin ilerleyen saatlerde Trump ile ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor.

