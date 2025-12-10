Zelenski'den Trump'a yanıt: Güvenlik sağlanırsa hazırız

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya geldikten sonra İtalya'daki temaslarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü anımsatan Zelenski, ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemek yönünde çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenski, savaş durumunda seçimlerin yapılması için uygun güvenlik ortamının oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

ABD ve Avrupalı müttefiklerden seçimler için Ukrayna'da güvenliğin sağlanması için yardım talep ettiğini aktaran Zelenski, "Önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde Ukrayna, seçimleri düzenlemeye hazır olacak. Şahsen bunun için bir iradem ve hazırlığım var." dedi.

Savaş durumunda ülkede seçimlerin yapılması için parlamentodan yasa değişikliğinin de yapılması gerekeceğini vurgulayan Zelenski, Kiev'e döndüğünde bu yönde çalışmaya başlayacaklarını dile getirdi.

"BUGÜN KIRIM'I GERİ ALACAK GÜCÜMÜZ YOK"

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Zelenski, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı 2014'te yasa dışı yollarla ilhak ettiğini ifade etti.

Zelenski, Kırım'ın Ukrayna'nın toprağı olduğunun altını çizerek, "Kırım konusuna gelince, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı bugün tamamen geri alacak bir gücü yok." diye konuştu.

Kırım'ı geri almak istediklerini ve bunu daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de söylediğini aktaran Zelenski, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını da istediklerini belirtti.

"BARIŞ PLANININ MADDELERİ GÜVENLİK GARANTİLERİNİ DE KAPSIYOR"

Washington'dan güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zelenski, "Güvenlik garantileri, Ukrayna için çok önemli. Maalesef ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına henüz hazır olmadığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, planın şimdilik 20 maddeden oluştuğunu ve Ukrayna için güvenlik garantilerini de kapsadığını bildirdi.

Son günlerde Avrupalı müttefikler ile barış planı üzerinde çalıştıklarını ve onu revize ettiklerini anlatan Zelenski, "Onu muhtemelen yarın ABD tarafına ileteceğiz." dedi.

Zelenski, en kısa sürede ABD tarafıyla üst düzey görüşmeler düzenlemek istediklerinin altını çizdi.

"RUSLAR, ENERJİ ATEŞKESİ İÇİN HAZIRSA BİZ DE HAZIRIZ"

Rusya'nın ülkesindeki enerji altyapılarına yönelik saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirten Zelenski, "Ruslar, enerji ateşkesi için hazırsa biz de hazırız. Bu, insanlar için çok önemlidir." yorumunu yaptı.

Zelenski, Ukrayna ordusunun da Rusya'daki hedeflere yönelik yerli füzelerle saldırıları sürdürdüğünü dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın 28 Kasım'da görevinden istifa ettiğini hatırlatan Zelenski, yeni başkanın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Zelenski, ülkesinde savaşın yaşandığı için daha öncelikli konular üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Açık olmak gerekirse, savaş çok daha önemli. Bu yüzden Ofisi (Devlet Başkanlığı Ofisi) iptal etmek, birini atamaktan daha kolay gibi geliyor." ifadesini kullandı.

"SAVAŞI SEÇİM YAPMAMAK İÇİN KULLANIYORLAR"

Zelenski’yi Rusya’ya toprak tavizi konusunda ikna edemeyen ABD Başkanı Donald Trump, Politico’ya verdiği röportajda Ukrayna’da yeni seçimlerin yapılması gerektiğini söylemişti. Trump, “Savaşı seçim yapmamak için kullanıyorlar ama bence Ukrayna halkının böyle bir tercihi olmalı. Belki Zelenski yine kazanır. Kimin kazanacağını bilmiyorum. Ancak uzun süredir seçim yapılmadı. Demokrasi diyorlar ama iş buraya gelince artık bu demokrasi olmuyor” ifadelerini kullanmıştı.