Zelenski’den Trump’a davet: ‘Gel de Putin’in yaptıklarını gör’

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Rus ordusunun hafta sonu Ukrayna’daki Suma şehir merkezini balistik füzelerle vurarak 34 sivilin ölümüne ve 115 kişinin yaralanmasına yol açmasının ardından Rusya ile diyalog yürüten ABD Başkanı Donald Trump’a seslenen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, kendisini Ukrayna’yı ziyaret etmeye davet etti. Amerikan CBS televizyon kanalında Trump’a seslenen Zelenski, “Savaş konusunda ABD Başkanı olarak sizin izlediğiniz çizgiye saygılıyız. Ancak Rus tarafıyla yürüttüğünüz müzakerelerde herhangi bir nihai karar almadan önce rica ediyorum lütfen Ukrayna’yı şahsen ziyaret edin. İnsanlarımızın halini yerinde görün” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR’

“Saldırgan Rusya’nın şehir ve kasabalarımızda hastane, kilise ve okulları nasıl yerle bir ettiğini kendi gözlerinizle görün. Bizdeki durumu görünce kiminle anlaşma yapmak istediğinizi anlayacaksınız” diyen Ukrayna lideri ABD Başkanı’nın böyle bir ziyaretle, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya ne yaptığını idrak edeceğini” savundu.

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CBS’e verdiği demeçte 28 Şubat’ta Oval Ofis’te yaşanan tartışma sırasında Trump’ın “Üçüncü dünya savaşı mı çıkarmak istiyorsun” çıkışına da değinen Zelenski, “Güçlü ABD’nin güçlü başkanı Ukrayna’nın yanında yer almalı. Rusya’yı yöneten Putin’in Rus imparatorluğunu yeniden yaratma emelleri güttüğü artık kanıt istemiyor. Bizi ezip geçerse sıra fiilen NATO şemsiyesi altındaki ülkelere gelecek. Üçüncü dünya savaşının asıl o zaman çıkma ihtimali var” ifadelerini kullandı.

‘ABD, RUSYA ÇİZGİSİNDE’

“Üzülerek bir başka gerçeği de kabul etmem gerek” diyen Zelenski, “Amerikan yönetiminin şu an izlediği çizgi Rusya tezleriyle aynı doğrultuda. Neredeyse savaşı Rusya’nın başlatmadığı ve Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhak edilmediğini kabul edecekler. Ukrayna halkının bağımsızlığını savunmak için canı ve tüm varlığını ortaya koyarak ödediği bedel hiçe sayılamaz” ifadelerini kullandı.

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TRUMP’TAN HAFİF TEPKİ

Öte yandan Rusya’nın Suma şehri saldırısına ABD Başkanı Trump da tepki gösterdi. Başkanlık uçağında basınla konuşan Trump, “Orada (Ukrayna’da) yine felaket yaşandı. Bana söylediklerine göre onlar (Ruslar) hata sonucu şehri vurmuş. Yaşananlar yine de felaket. Bence tüm bu savaş başından beri zaten büyük bir felaket” dedi. Bu arada ne Donald Trump, ne de Beyaz Saray’ın resmi açıklamasında Ukrayna’da sivillerin ölümüne yol açan saldırının sorumlusu olarak Rusya’yı doğrudan işaret etmemesi dikkat çekti. Trump ve Putin arasında 18 Mart’taki telefon görüşmesinin ardından yazılı olmayan 30 günlük bir ateşkes mutabakatı ilan edilmiş, Rus tarafı ateşkesin sadece iki ülkenin enerji alt yapısını kapsadığını ilan ederken, Amerikan tarafı 30 günlük kara, hava ve denizde genel ateşkes ilanında bulunmuştu. Ancak söz konusu ateşkes hiçbir zaman uygulanmadı.