Zelenski'den Trump ve Putin'e üçlü zirve çağrısı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmeye zorlamak için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü zirve çağrısında bulundu.

AFP'nin aktardığı habere göre, Zelenski, Eğer Putin ikili bir görüşmeden rahatsız oluyorsa ya da üçlü bir görüşme olmasında herkes hem fikirse, benim için sorun değil. Her türlü organizasyona hazırım" ifadesini kullandı.



Zelenski ayrıca, Rusya'nın hava saldırılarına ve Moskova'nın ateşkesi reddetmesine karşılık olarak Trump'ın Rus bankacılık ve enerji sektörlerini sert bir yaptırım paketiyle hedef almasını "çok istediğini" söyledi.