×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski'den Trump ve Putin'e üçlü zirve çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#ABD
Zelenskiden Trump ve Putine üçlü zirve çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 10:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme teklif etti.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmeye zorlamak için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü zirve çağrısında bulundu.

AFP'nin aktardığı habere göre, Zelenski, Eğer Putin ikili bir görüşmeden rahatsız oluyorsa ya da üçlü bir görüşme olmasında herkes hem fikirse, benim için sorun değil. Her türlü organizasyona hazırım" ifadesini kullandı.

Zelenski ayrıca, Rusya'nın hava saldırılarına ve Moskova'nın ateşkesi reddetmesine karşılık olarak Trump'ın Rus bankacılık ve enerji sektörlerini sert bir yaptırım paketiyle hedef almasını "çok istediğini" söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#ABD

BAKMADAN GEÇME!