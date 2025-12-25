Zelenski'den tartışma yaratan yeni yıl mesajı! 20 maddelik plan Moskova'ya iletildi

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2025'in sona ermesine günler kala ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Ukrayna’nın doğusunda askerden arındırılmış bölgeler oluşturulmasını öngören yeni planı değerlendiren Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ölümünü dilediğini ima etti.

The Telegraph'ta yer alana habere göre Zelenski, konuşmasında, “Bugün hepimiz aynı hayali paylaşıyoruz. Ve hepimiz aynı dileği tutuyoruz: Ölsün” ifadelerini kullandı. Zelenski'nin bu sözlerinin, doğrudan Putin’i hedef aldığı düşünüldü.

20 MADDELİK PLAN MOSKOVA’YA İLETİLDİ

Ukrayna ve ABD yetkilileri tarafından üzerinde uzlaşılan ve mevcut cephe hatları boyunca çatışmaların dondurulmasını öngörülen 20 maddelik planın Moskova’ya iletildiği kaydedildi. Güncellenmiş plan, Ukrayna’da seçimlerin yapılmasını ve Ukrayna NATO’ya katılım başvurusunu sürdürmesine izin verilmesini de içerdi.

Zelenski, Kiev’in planın taslağını yayımlamadığını ancak içeriğini gazetecilere özetlediğini söylediği plana ilişkin şöyle konuştu:

“Ukrayna, anlaşmayı imzaladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede cumhurbaşkanlığı seçimi düzenleyecek. Ukrayna’nın NATO’ya katılıp katılmayacağına NATO üyeleri karar verir. Bizim tercihimiz nettir”

20 maddelik plan, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunun açık tutulmasını, Avrupa pazarına erişimini ve Ukrayna Kalkınma Fonu’nun kurulmasını da kapsadı.

Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya’dan plana ilişkin resmi bir yanıt beklediklerini ifade etti. Kremlin ise Putin’in plan hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.

KREMLİN TEMKİNLİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın özel temsilcisi Kirill Dmitriev’in Putin’e bilgi verdiğini ancak Moskova’nın planla ilgili tutumuna dair ayrıntı paylaşmayacaklarını söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya tarafının temel alınan parametreler, ABD’li muhataplarımız tarafından iyi bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

“FİİLİ TEMAS HATTI KABUL EDİLECEK”

Zelenski, uzlaşmanın sağlanmasında kritik görüşmeler gerçekleştirilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu bölgelerde, anlaşmanın yapıldığı tarihteki asker konuşlandırma hattı fiilen temas hattı olarak kabul edilecektir.”

Çatışmaların sona erdirilmesi için kuvvetlerin yeniden konuşlandırılacağını belirten Zelenski, özel ekonomik bölgelerin sınırlarını belirlemek üzere bir çalışma grubunun kurulacağını vurguladı.

“TOPRAK MESELESİ EN ZOR BAŞLIK”

Zelensk’ye göre toprak konusu, müzakerelerin “en zor noktası” olmayı sürdürdü. Ukrayna lideri, bu konuda nihai kararın ulusal liderler düzeyinde ele alınacağını vurguladı. Ayrıca, böyle bir düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için Ukrayna Parlamentosu’nun özel onayı ya da referandum gerekebileceğini ifade etti.

TARTIŞMALI ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ MADDESİ

Taslakta yer alan en tartışmalı başlıklardan biri, Zaporijya Nükleer Santrali’nin Ukrayna, Rusya ve ABD tarafından ortak işletilmesi önerisi oldu.

Bu maddeye temkinli yaklaşan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

“Bu durum Ukrayna için son derece uygunsuz ve tam anlamıyla gerçekçi değil.”