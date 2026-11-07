Zelenski’den seçim önerisi ‘Çevrimiçi yapabiliriz’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Alman ZDF televizyonuna konuşan Zelenski, internet üzerinden oy kullanma seçeneğinin değerlendirilebileceğini belirterek, “Bu mümkün ancak parlamentonun gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan askerlerin seçimlere katılamamasının büyük bir haksızlık olacağını savunan Zelenski, “Tüm meslekler önemlidir ancak savaş zamanında askerlik en önemli meslektir çünkü askerler hayatlarını riske atıyor. Askerlere oy kullanma fırsatı tanımadan seçim yapılmasına izin vermek adaletsiz olur. Bu yüzde 100 adaletsiz olur” dedi.

Gözden Kaçmasın Zorbalık okuldan soğutuyor Haberi görüntüle

Cephe hattındaki askerlerin şu anda seçim yapılmasına karşı çıktığını da belirten Zelenski, savaş bölgelerinde oy kullanmayı sağlayacak teknik bir imkân bulunmadığını belirtti. 2019’da seçilen Zelenski’nin resmi görev süresi Mayıs 2024’te dolmasına rağmen Ukrayna anayasası sıkıyönetim altında seçim yapılmasını yasakladığı için ülke liderliğini sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın Gücünün sınırını bilmek Haberi görüntüle