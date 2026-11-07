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Zelenski’den seçim önerisi ‘Çevrimiçi yapabiliriz’

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Seçimleri#Zelenski#Çevrimiçi Oy Kullanımı
Zelenski’den seçim önerisi ‘Çevrimiçi yapabiliriz’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

SON dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın “bence Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı var” çıkışıyla yeniden gündeme gelen olası Ukrayna seçimlerine ilişkin, Kiev lideri Volodimir Zelenski’den yeni bir öneri geldi. Ukrayna lideri, ülkede çevrimiçi seçimler düzenleyebileceklerini söyledi.

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Alman ZDF televizyonuna konuşan Zelenski, internet üzerinden oy kullanma seçeneğinin değerlendirilebileceğini belirterek, “Bu mümkün ancak parlamentonun gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan askerlerin seçimlere katılamamasının büyük bir haksızlık olacağını savunan Zelenski, “Tüm meslekler önemlidir ancak savaş zamanında askerlik en önemli meslektir çünkü askerler hayatlarını riske atıyor. Askerlere oy kullanma fırsatı tanımadan seçim yapılmasına izin vermek adaletsiz olur. Bu yüzde 100 adaletsiz olur” dedi.

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Cephe hattındaki askerlerin şu anda seçim yapılmasına karşı çıktığını da belirten Zelenski, savaş bölgelerinde oy kullanmayı sağlayacak teknik bir imkân bulunmadığını belirtti. 2019’da seçilen Zelenski’nin resmi görev süresi Mayıs 2024’te dolmasına rağmen Ukrayna anayasası sıkıyönetim altında seçim yapılmasını yasakladığı için ülke liderliğini sürdürüyor.

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#Ukrayna Seçimleri#Zelenski#Çevrimiçi Oy Kullanımı

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