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Zelenski'den Rusya'ya yaptırım açıklaması: Trump ile görüşmek istiyorum

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#Zelenski#RUSYA#Yaptırım
Zelenskiden Rusyaya yaptırım açıklaması: Trump ile görüşmek istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 20:48

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya'ya karşı yaptırımlar hakkında görüşmek istediğini söyledi.

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 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Kiev'de bulunan çalışma ofisinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u kabul etti. Görüşmenin ardından Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ülkesine verdiği destek için Almanya hükümetine teşekkür eden Zelenski, Pistorius ile düzenledikleri toplantıda cephedeki gelişmeleri ve Ukrayna'nın duyduğu ihtiyaçları ele aldıklarını belirtti.

Zelenski, Almanya'nın bu yıl ülkesine verdiği finans desteğini 7 milyar avroya kadar artırdığını kaydederek, Almanya ile uzun menzilli silahların ortak üretimi için ek yatırımlar konusunda da anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu ay Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne davet edildiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmek istediğini vurgulayan Zelenski, "G7 Zirvesi’nde bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Ama ilgili kararlar o zamana kadar alınmazsa, en azından bu karara ne kadar yakın olduğumuzu anlayabileceğimden çok eminim” dedi.

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#Zelenski#RUSYA#Yaptırım

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