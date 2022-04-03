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Son dakika: Zelenski'den Rusya'ya soykırım suçlaması: Tüm bir halkın yok edilmesi

#Zelenski#Ukrayna#Rusya
Son dakika: Zelenskiden Rusyaya soykırım suçlaması: Tüm bir halkın yok edilmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, CBS televizyonunda yayınlanan 'Face the Nation' programına röportaj verdi. Zelenski, Rusya'yı Ukrayna'da 'soykırım' yapmakla itham etti. Çevirmen aracılığıyla mülakat veren Zelenski, "Aslında, bu bir soykırım. Tüm bir ülkenin ve halkın yok edilmesi" ifadesini kullandı.

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Bütün olarak bugün ilerleyen saatlerde yayınlanacak röportajdan bir bölüm yayınlanırken, Zelenski'den Moskova Yönetimi'ne soykırım suçlaması geldi.

'Face the Nation' programınında sunucusu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlayan Zelenski, "Biz Ukrayna'nın vatandaşlarıyız. Yüzden fazla millete sahibiz. Bu tüm bu milletlerin tahrip edilmesi ve yok edilmesidir" ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın ülkesinde yaptıklarını 'soykırım' olarak nitelendiren Zelenski, Ukrayna vatandaşları olduklarını yineleyerek, "Rusya Federasyonunun politikalarına boyun eğmek istemiyoruz. Bu nedenle tahrip ediliyoruz ve yok ediliyoruz. Ve bu 21'inci yüzyıl Avrupası'nda yaşanıyor. Bu tüm millete işkencedir" dedi.

Ukrayna Ordusunun kontrolü geri aldığı Buça kasabasında, Rus kuvvetleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen siviller toplu mezarlara gömüldü.

Son dakika: Zelenskiden Rusyaya soykırım suçlaması: Tüm bir halkın yok edilmesi

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#Zelenski#Ukrayna#Rusya

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