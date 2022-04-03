Son dakika: Zelenski'den Rusya'ya soykırım suçlaması: Tüm bir halkın yok edilmesi

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Bütün olarak bugün ilerleyen saatlerde yayınlanacak röportajdan bir bölüm yayınlanırken, Zelenski'den Moskova Yönetimi'ne soykırım suçlaması geldi.

'Face the Nation' programınında sunucusu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtlayan Zelenski, "Biz Ukrayna'nın vatandaşlarıyız. Yüzden fazla millete sahibiz. Bu tüm bu milletlerin tahrip edilmesi ve yok edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ülkesinde yaptıklarını 'soykırım' olarak nitelendiren Zelenski, Ukrayna vatandaşları olduklarını yineleyerek, "Rusya Federasyonunun politikalarına boyun eğmek istemiyoruz. Bu nedenle tahrip ediliyoruz ve yok ediliyoruz. Ve bu 21'inci yüzyıl Avrupası'nda yaşanıyor. Bu tüm millete işkencedir" dedi.