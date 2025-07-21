Zelenski’den Rusya’ya İstanbul çağrısı: ‘Bu hafta buluşalım’

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Önceki gece sosyal medya hesabından bir video paylaşan Zelenski, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un Rusya’ya bu konuda resmi teklif sunduğunu belirtti. “Müzakere süreci hızlandırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır” diyen Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeye de hazır olduğunu vurgulayarak, “Kalıcı barış ancak liderler düzeyinde sağlanabilir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 2 Haziran’da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan naaşlarının teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.