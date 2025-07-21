×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski’den Rusya’ya İstanbul çağrısı: ‘Bu hafta buluşalım’

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#Zelenski
Zelenski’den Rusya’ya İstanbul çağrısı: ‘Bu hafta buluşalım’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 07:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya İstanbul görüşmelerinin üçüncü turunun bu hafta yapılmasını teklif ettiklerini duyurdu.

Haberin Devamı

Önceki gece sosyal medya hesabından bir video paylaşan Zelenski, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un Rusya’ya bu konuda resmi teklif sunduğunu belirtti. “Müzakere süreci hızlandırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır” diyen Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin ile  yüz yüze görüşmeye de hazır olduğunu vurgulayarak, “Kalıcı barış ancak liderler düzeyinde sağlanabilir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 2 Haziran’da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan naaşlarının teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!