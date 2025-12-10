×
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski’den rest: Toprak vermeyiz

Güncelleme Tarihi:

Zelenski’den rest: Toprak vermeyiz
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı sona erdirmek için Kiev’e kabul ettirmeye çalıştığı barış planına rest çeken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın toprak kaybetmesine yol açacak herhangi planı kabul edemeyeceklerini ilan etti.

‘ABD GARANTİ VERSİN’

ABD ile Miami, Avrupa liderleriyle Londra’da yapılan görüşmeler sonrasında açıklama yapan Zelenski, “ABD yönetimine uzlaşma arayışları için teşekkür ediyoruz. Ancak 28 madde olarak ortaya atılan ve sonuç olarak 20 maddeye kısaltılan Trump barış planında en hassas konu olan toprak meselesi çözüme kavuşmuş değil. Bizden Ruslara toprak vermemizi öngören maddenin yanı sıra ABD’nin Ukrayna’ya vereceği güvenlik garantileri de somut hale getirilemedi. Biz Rusya’nın Ukrayna’ya bir daha saldırmayacağını garantileyecek ABD güvenlik garantisinin sadece ABD Başkanı imzasıyla değil, ABD Kongresi’nde yasa olarak çıkmasını bekliyoruz” dedi.

AVRUPA’DAN YENİ PLAN

Londra’da önceki gün İngiltere, Almanya ve Fransa liderleriyle görüşen Ukrayna Lideri Zelenski, “Londra’daki görüşmemizde alternatif Avrupa barış planı ortaya çıktı. Brüksel ve Roma’da yapacağım temaslardan sonra AB planı netleşecek ve ABD yönetimine iletilecek” dedi. Zelenski, Brüksel’de de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

TRUMP: UKRAYNA SEÇİME GİTMELİ

Ukrayna lideri Zelenski’yi Rusya’ya toprak tavizi konusunda ikna edemeyen ABD Başkanı Donald Trump, Politico’ya verdiği röportajda Ukrayna’da yeni seçimlerin yapılması gerektiğini söyledi. Trump, “Savaşı seçim yapmamak için kullanıyorlar ama bence Ukrayna halkının böyle bir tercihi olmalı. Belki Zelenski yine kazanır. Kimin kazanacağını bilmiyorum. Ancak uzun süredir seçim yapılmadı. Demokrasi diyorlar ama iş buraya gelince artık bu demokrasi olmuyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna Lideri Zelenski ise İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Repubblica ve Messaggero’ya verdiği demeçte, “Ben, seçimlere her zaman hazırım” ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Zelenski, barış görüşmeleri konusunda İtalya Başbakanı Meloni’ye de güvendiğini belirtti.

