Zelenski'den Putin'e yanıt: Biz buradayız!

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, başkent Kiev sokaklarında ülkesinin üst düzey yetkilileri yanındayken bir açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkına yaptığı 'darbe' çağrısının ardından video yayınlayan Zelenski "Biz buradayız, tüm yetkililer, askerler ve yurttaşlar buradayız, ülkemizi savunuyoruz" dedi.
Haberin Devamı
Zelenski'nin Instagram hesabından yayınladığı videoda yanında Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andri Yermak ve Yardımcısı Mihayl Podolyak, Başbakan Denis Şmıgal, Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arahamya vardı.