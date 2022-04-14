Zelenski’den Putin’e takas önerisi! Alın adamınızı verin tutsakları

Haberin Devamı

Ukrayna’nın önde gelen Rusya yanlısı politikacılarından Viktor Medvedçuk, önceki gün yakalanarak tutuklandı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise Medvedçuk’un serbest bırakılmasına karşılık, esir alınan Ukraynalı kadın ve erkeklerle takas etme teklifinde bulundu. Kremlin, Medvedçuk’un Rusya’nın özel askeri operasyonuyla ilgisinin olmadığını belirterek Zelenski’nin teklifini reddetti. Mayıs 2021’den beri vatana ihanet suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Ukrayna ana muhalefet partisi lideri Medvedçuk, Rusya’nın işgali başladığından bu yana kaçaktı. Peki, Medvedçuk kimdir? İşte yanıtı...



PUTİN VAFTİZ BABASI



Ukrayna’nın en büyük ikinci partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun lideri Medvedçuk, Rusya lideri Vladimir Putin’e yakın bir milyoner. Ukrayna ve Rusya siyasetinde önde gelen bir figür olarak bölgede tanınıyor. Öyle ki Putin, Medvedçuk’un küçük kızı Daria’nın vaftiz babalığını bile yapmış.



ESKİ ARKADAŞLAR



İngiliz Independent’ın haberine göre, ikilinin arkadaşlığı 2003’e kadar geri gidiyor. O dönem Kremlin yönetiminin başında bulunan Aleksander Voloşin ikiliyi tanıştırırken, ortak dünya görüşlerine sahip Putin ile Medvedçuk kısa sürede kaynaştı. Geçmiş röportajlarından birinde Medvedçuk, “Putin, bizim tek bir ulus olduğumuzu düşünüyor ancak bence değiliz. (Ukraynalılar ve Ruslar olarak) İç içe geçmiş tarihlere sahip iki Slav ulusuyuz. Buna ona (Putin’e) her zaman söylüyorum” ifadeleri kullanmıştı. Ancak fikir ayrılığı, ikiliyi birbirinden uzaklaştırmadı. Medvedçuk, Putin’i Moskova ve Soçi’de defalarca ziyaret etti. İkili, Rusya’da Formula 1 yarışlarını dahi birlikte izledi.



KARANLIKLAR PRENSİ

Haberin Devamı

Karanlık ilişkiler nedeniyle “Gri Karnidal” olarak anılan Medvedçuk, Ukrayna siyasi sistemi içinde elde ettiği benzersiz güç nedeniyle “Karanlıklar Prensi” olarak da adlandırılıyor. Rus gazeteci Mikhail Zygar, “Kremlin’in Adamları” adlı kitabında, Ukrayna konusunda içinde Medvedçuk’un olmadığı hiçbir konunun konuşulamayacağını yazmıştı.



ABD YAPTIRIM LİSTESİNDE



Medvedçuk, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı işgali sonrası ABD yaptırımlarına dahil edilmişti. 2016’daki bir röportajında “Kırım, yasal olarak Ukrayna’ya bağlı. Ama fiili olarak Rusya’nın” açıklamasında bulunmuştu.



CUMHURBAŞKANI OLACAKTI



Medvedçuk’un, Rusya lideri Putin’in Zelenski yerine getireceği isim olduğu belirtiliyordu. Mayıs 2021’de ev hapsi cezasına çarptırılan Medvedçuk’un, ülkedeki mal varlıkları dondurulmuştu. Rusya’nın işgale başlamasından bu yana ev hapsinden kaçtığı öne sürülüyordu.

Haberin Devamı

EŞİYLE O FİLMİN BAŞROLÜNDEYDİ

OSCAR ödüllü Amerikalı yönetmen Oliver Stone’un kayda aldığı 2019 yapımı “Ukrayna’yı Açıklamak” (Revealing Ukraine) adlı filmde, Viktor Medvedçuk ve TV sunucusu eşi Oksana Marçenko da yer almıştı. Medvedçuk ve eşi filmin İtalya’da gerçekleştirilen galasına katılmışlardı.

ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan Oksana Marçenko, bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi. Marçenko, Türkçe altyazıyla hazırladığı videoda “Çok saygıdeğer Erdoğan. Ukrayna ve Rusya’nın dostusunuz. Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Eşimin serbest bırakılması için nüfuzunuzu kullanmanızı rica ederim” dedi.