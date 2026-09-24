Zelenski’den Putin’e davet... ‘Oturup konuşalım savaşı bitirelim’

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Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “enerji ateşkesine hazırız” mesajı veren Zelenski, Rus lider Vladimir Putin’e de savaşı bitirmek için “oturup konuşma” çağrısı yaptı.

ÜÇLÜ ZİRVE TEKLİFİ

Zelenski, Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır olduğunu ancak bunun karşılığında Moskova’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi. “Enerji ateşkesine hazırız. Onlar dizel ve rafinerilerine saldırmamızı istemiyorsa, biz de enerji sistemimize saldırmamaları şartıyla hazırız” dedi. Savaşın sona ermesi için Trump, Putin ve kendisinin katılacağı üçlü bir zirve yapılması gerektiğini söyleyen Ukrayna lideri, “Tüm taraflar hazır olduğunda ben de her zaman hazırım. Mümkün olduğunca hızlı ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum” diyen Zelenski, “Savaşı bitirmek mi istiyorsunuz? Oturun, konuşun, bitirin” ifadelerini kullandı.

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KREMLİN MOSKOVA’YA ÇAĞIRDI

Rusya’nın müzakerelere yanaşmaması halinde Trump’ın yaptırımları Moskova’ya karşı bir baskı aracı olarak kullanabileceğini belirten Zelenski, ABD Başkanı ile görüşmesinde kış aylarındaki olası Rus saldırılarına karşı kullanılmak üzere ABD’den “kış paketi” kapsamında Patriot füzeleri talep ettiklerini açıkladı.

‘PUTİN DAHA FAZLASINI İSTİYOR’

Diğer yandan dün BM’de yaptığı konuşmada Zelenski, “savaş bitsin” çağrısında bulundu. Rusya’nın işgal ettiği toprakların büyük bölümünü yeniden ele geçirdiklerini belirten Zelenski, Putin’in hedefinde halen “Odessa, Harkiv, Dnipro şehirlerimiz var. Daha fazlasını istiyor. Ruslar saldırılarına devam ediyor. Putin durdurulmazsa daha çok kan dökülecek” ifadelerini kullandı.

Kremlin ise Zelenski’nin üçlü zirve çağrısına doğrudan karşılık vermek yerine Putin-Trump görüşmesini öne çıkardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Trump’la yeniden görüşmeye hazır olduğunu belirterek, “Başkanlar Putin ve Trump, telefon görüşmelerinde gerekirse bir noktada yeniden görüşmeye hazır olduklarını her zaman vurguladılar” dedi. Peskov, barış müzakereleri için şu anda herhangi bir ön koşul bulunmadığını ancak “müzakerelerin barışçıl düzleme taşınması için henüz zemin oluşmadığını“ ifade ederken, Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin Moskova’nın tutumunun değişmediğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, “Zelenski isterse Moskova’ya gelebilir, hangi kararları alması gerektiğini biliyor. Kendisine gerekli güvenlik garantileri sağlanacak” ifadelerini kullandı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’nun başkanlık ettiği heyetler dün New York’ta bir araya geldi. Toplantıda enerji altyapısına yönelik ateşkesin gündeme geldiği belirtilirken, Rubio, Washington’ın Rusya ile temaslara açık olmaya devam ettiğini söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin ’i aralık ayında Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne davet ettiğini duyurdu.

MOSKOVA-VARŞOVA HATTINDA SAVAŞ STOĞU POLEMİĞİ

POLONYA Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, olası kriz veya savaş durumuna karşı evinde pirinç ve bahçesinde yetiştirdiği meyvelerden yaptığı reçelleri bulundurduğunu söyledi. Sikorski, evinin yakınındaki sığınma yerini bildiğini belirterek herkesin temel pansuman yapmayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova ise Sikorski’ye sosyal medyadan paylaştığı, “Şu anda ihtiyacı olan tek şey haloperidol” mesajıyla tepki gösterdi. Haloperidol, şizofreni, akut psikoz, ajitasyon ve tik bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir antipsikotik ilaç.