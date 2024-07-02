Zelenski’den Putin’e aracılı müzakere önerisi

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Amerikan basınına yaptığı açıklamada “Rusya ile masaya oturmaya hazır mıyız” sorusunu yanıtlayan Zelenski, “Ukrayna’nın Rus tarafıyla aynı masaya oturması şart değil. Müzakereler 2022 yılında Türkiye ve BM arabuluculuğunda sağlanan Tahıl Koridoru anlaşması benzeri organize edilebilir. Arabulucu ülke veya ülkelerin kimler olacağı önemli değil. Yeter ki, savaşın bitirilmesi için Ukrayna’nın aradığı adil barış şartlarını masaya koysun ve Rus tarafı bunu kabul etsin” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan veya aracılar vasıtasıyla müzakere yapılacak ise bunların temelinde Rusya’nın Ukrayna için belirlediği hedefler göz önünde bulundurulmalı” dedi.