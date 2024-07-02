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Zelenski’den Putin’e aracılı müzakere önerisi

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#Zelenski#Putin#Müzakere
Zelenski’den Putin’e aracılı müzakere önerisi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın sürdürdüğü savaşın sona ermesi için Rus tarafıyla doğrudan müzakere masasına oturmak yerine aracılar vasıtasıyla diyalog kurulmasına karşı çıkmadığını duyurdu.

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Amerikan basınına yaptığı açıklamada “Rusya ile masaya oturmaya hazır mıyız” sorusunu yanıtlayan Zelenski, “Ukrayna’nın Rus tarafıyla aynı masaya oturması şart değil. Müzakereler 2022 yılında Türkiye ve BM arabuluculuğunda sağlanan Tahıl Koridoru anlaşması benzeri organize edilebilir. Arabulucu ülke veya ülkelerin kimler olacağı önemli değil. Yeter ki, savaşın bitirilmesi için Ukrayna’nın aradığı adil barış şartlarını masaya koysun ve Rus tarafı bunu kabul etsin” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan veya aracılar vasıtasıyla müzakere yapılacak ise bunların temelinde Rusya’nın Ukrayna için belirlediği hedefler göz önünde bulundurulmalı” dedi. 

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#Zelenski#Putin#Müzakere

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