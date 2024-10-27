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Zelenski'den onay geldi! Yabancılar Ukrayna ordusunda görev alabilecek

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#Ukrayna#Zelenski#Ordu
Zelenskiden onay geldi Yabancılar Ukrayna ordusunda görev alabilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 11:42

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yabancıların Ukrayna Ordusu'nda subay pozisyonunda görev almasına izin veren yasayı onayladı.

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Ukrayna Parlamentosu’nun resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı olmayanların Ukrayna ordusunda görev yapmalarına yönelik yasayı imzaladığı bildirildi.

Parlamento 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatında yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmeti usulüne ilişkin, bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı kabul etti.

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#Ukrayna#Zelenski#Ordu

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