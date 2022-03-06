Zelenski’den NATO’ya büyük öfke: Artık sizin yüzünüzden de ölecekler

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RUS işgalinin başlamasından bu yana Moskova’nın hava üstünlüğüne ve bunun verdiği zarara dikkat çekerek uçuşa yasak bölge oluşturulmasını isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bu isteğinin karşılanmayacağı netleşince NATO’ya sert tepki gösterdi. NATO’yu zayıflık ve birlikte olamamakla itham eden Zelenski, “Bugünden itibaren ölen insanlar sizin yüzünüzden de ölecek” dedi.

BOMBARDIMANA İZİN VERDİNİZ

Önceki gece sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Zelenski, “İttifak, uçuşa yasak bölge oluşturulmasını reddederek Ukrayna şehir ve kasabalarının bombalanmasına yeşil ışık yaktı” ifadelerini kullandı. İttifakın önceki gün yapabildiği tek şeyin Ukrayna’ya 50 ton dizel yakıt göndermek olduğunu vurgulayan ve 1994’te Sovyetler dönemi nükleer silahlardan vazgeçme karşılığında verilen güvenlik garantilerine atıfta bulunarak, “Belki Budapeşte Memorandumu’nu yakabiliriz” diye konuştu. Zelenski, “Ortak Avrupa’mız için akıttığımız litrelerce kanı litrelerce yakıtla ödeyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

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NATO’YA AĞIR YÜKLENDİ

NATO ülkelerinin, Ukrayna hava sahasını kapatmanın kendilerine yönelik Rus saldırısını provoke edebileceği yönünde bir söylem benimsediklerine işaret eden Zelenski, “Bu, bizden çok daha güçlü silahlara sahip olmalarına rağmen zayıf, kendilerinden emin olmayanların kendi kendini hipnoz etmesi” dedi.



Ukrayna’nın uçuşa yasak bölge talebi önceki gün Brüksel’de bir araya gelen NATO dışişleri bakanlarının gündemindeydi. Uçuşa yasak bölge, o bölgede izin verilmeyen hiçbir uçak, helikopter ya da insansız hava aracının uçamayacağı anlamına geliyor. Daha önce Körfez Savaşı, Bosna Hersek ve Libya’da uygulanan bu yöntemin Ukrayna’da uygulanmak istenmemesinin en önemli nedeni engellenmesi gerekecek tarafın Rusya olması.

TOPYEKÛN SAVAŞ ENDİŞESİ

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Ukrayna’nın hayal kırıklığını anladıklarını ancak bu yönde bir adımın Avrupa’da top yekûn bir savaşa neden olabileceğine inandıklarını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Uçuşa yasak bölgeyi uygulamanın tek yolu Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve bunu Rus uçaklarını düşürerek dayatmak” dedi. Stoltenberg, NATO müttefikleri olarak sorumluluklarının savaşın Ukrayna’nın ötesine geçmesini önlemek olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, “Başkan Biden Rusya’yla savaşa girmeyeceğimizi net şekilde dile getirdi” diye konuştu.

UKRAYNA’YA SİLAH KÖPRÜSÜ KURULDU

NATO, Ukrayna’nın talebi doğrultusunda uçuşa yasak bölge oluşturmasa da Rusya’ya karşı kullanılması için silah teslimatını sürdürüyor. Bu bağlamda bir hava köprüsü oluşturulmuş durumda. NATO ve Avrupa Birliği üyelerinden gelen silahlar Romanya ve Polonya’ya indirilip bu ülkelerden Ukrayna’nın batısına gönderiliyor.

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Hava köprüsü günlük 14 uçak seferiyle sağlanıyor. ABD, Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık silah gönderilmesine onay vermişti. Bu miktarın yüzde 70’i iletildi. Bu hafta içinde yüzde 100 seviyesine ulaşılması planlanıyor. Ukrayna’ya sağlanan unsurlar arasında uçaklara karşı kullanılan Stinger ve tanklara karşı kullanılan Javelin füzeleri önemli yer tutuyor. Ukrayna’ya roket fırlatıcıları, makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri ve mühimmat akışı da planlandığı şekilde sürüyor. Geçtiğimiz günlerde AB ülkelerinden Ukrayna’ya savaş uçağı sağlanacağı duyurulsa da henüz bu doğrultuda adım atan ülke olmadı.

ZELENSKİ ABD SENATOSUNDAN YARDIM İSTEDİ

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gece ABD’li senatörlerle yaptığı sanal görüşmede Rusya’ya yönelik yaptırımları arttırmalarını istedi. ABD senatörlerinin tamamının katıldığı sanal görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i geri püskürtmek için daha fazla ölümcül silah yardımına ihtiyacı olduğunu ifade eden Zelenski, hava gücünü arttırmak için savaş uçağı ve dron yardımı istedi. ABD’nin Rus petrolüne ambargo uygulaması gerektiğini söyleyen Zelenski’nin, senatörlere “Yaptırımlara aylar önce başlasaydınız savaş olmazdı” dediği kaydedildi. Master Card ve Visa’nın işlemlerinin de kesilmesini talep eden Zelenski’nin, senatörlere görüşmenin içeriğini medya ile paylaşmamalarını istemesine rağmen, bazı senatörlerin bunu sızdırdıkları ileri sürüldü. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)

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PUTİN’DEN UÇUŞA YASAK BÖLGE TEHDİDİ

Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasına dair tartışmalara Rusya lideri Vladimir Putin de katıldı. Uçuşa yasak bölge uygulamaya çalışan ülkelerin çatışmaya girmiş sayılacağı uyarısında bulunan Putin, “Bu yöndeki herhangi bir hareket, tarafımızca o ülkenin silahlı çatışmaya dahil olduğu şeklinde değerlendirilecektir” dedi.