Zelenski’den NATO yerine Türkiyeli yeni askeri ittifak çıkışı

#Ukrayna#Volodimir Zelenski#NATO
Zelenski’den NATO yerine Türkiyeli yeni askeri ittifak çıkışı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump kritik Hürmüz Boğazı meselesinde desteğini bir türlü alamadığı Avrupa ülkelerini eleştirerek ABD’nin NATO’dan çıkabileceği sinyali verirken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den alternatif güvenlik paktı önerisi geldi.

Zelenski, önceki gün “The Rest Is Politics” adlı podcast programında verdiği röportajda Trump’ın NATO’dan çıkış süreci başlattığı takdirde Avrupa ülkelerinin “güvenliğin sağlanması için yeni bir alternatif bulması gerektiğini” belirtti. Zelenski, “Rusya yakın zamanda ordusunu 2,5 milyon askere çıkarmaya hazırlanıyor. Bu durumda hiçbir Avrupa ülkesi tek başına kendi füvenliğini sağlayamaz. Avrupa için yeni güvenlik paktı kurması gerek.

Yegâne şık ise İngiltere, Türkiye, Norveç ve Ukrayna’nın yeni askeri blokta baş rol alması olacak. Saydığım ülkelerin askeri gücü geride kalan Avrupa ülkeleriyle birleşirse saldırgan Rusya’yı caydırabilecek kara, hava ve deniz gücü oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.      

#Ukrayna#Volodimir Zelenski#NATO

