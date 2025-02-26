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Zelenski'den 'mineral anlaşması' çıkışı

Güncelleme Tarihi:

#Zelenski#ABD#Ukrayna
Zelenskiden mineral anlaşması çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 17:24

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile yapacakları mineral anlaşmasına ilişkin konuştu. Anlaşmanın Trump'a bağlı olduğunu söyleyen Zelenski, mineral anlaşmasının yanı sıra ABD'den güvenlik garantisi istedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile yapacakları mineral anlaşmasının Trump'a bağlı olacağını söyledi.

ABD ve Ukrayna arasındaki anlaşmayı bir "çerçeve" olarak tanımlayan Zelenski, anlaşmanın büyük bir başarı olabileceğini vurguladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan Zelenski, ABD ile herhangi bir güvenlik garantisinin kabul edilmediğini ifade etti ve "Eğer güvenlik garantisi almazsak ateşkes olmaz" dedi.

AFP'de yer alan habere göre ise Zelenski, Trump ile mineral anlaşmasını ve gelecekteki yardımları görüşmek üzere Washington'a gitmeyi umduğunu söyledi.

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#Zelenski#ABD#Ukrayna

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