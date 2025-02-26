Zelenski'den 'mineral anlaşması' çıkışı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile yapacakları mineral anlaşmasının Trump'a bağlı olacağını söyledi.

ABD ve Ukrayna arasındaki anlaşmayı bir "çerçeve" olarak tanımlayan Zelenski, anlaşmanın büyük bir başarı olabileceğini vurguladı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan Zelenski, ABD ile herhangi bir güvenlik garantisinin kabul edilmediğini ifade etti ve "Eğer güvenlik garantisi almazsak ateşkes olmaz" dedi.

AFP'de yer alan habere göre ise Zelenski, Trump ile mineral anlaşmasını ve gelecekteki yardımları görüşmek üzere Washington'a gitmeyi umduğunu söyledi.