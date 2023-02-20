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Zelenski'den Macron'a tepki: Vaktini boşa harcıyor

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#Zelenski#Macron#Ukrayna Savaşı
Zelenskiden Macrona tepki: Vaktini boşa harcıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 14:38

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un Rusya ile diyalog kapısını açık tutması konusundaki açıklamasını değerlendirdi. Zelenski, “Faydasız bir diyalog olacak, aslında Macron zamanını boşa harcıyor” dedi.

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Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya’nın mağlup edilmesi ancak ezilmemesi gerektiğini ifade ederek, diyalog kapısının açık kalmasının önemine değinmişti. İtalya merkezli Corriere gazetesine konuşan Zelenski, Macron’un söz konusu açıklamalarını değerlendirdi.

Zelenski, Rusya ile diyaloğun ‘zaman kaybı’ olduğunu ifade ederek, “Yararsız bir diyalog olacak, aslında Macron zamanını boşa harcıyor. Rusya'nın tutumunu değiştiremeyeceğimiz sonucuna vardım. Eski Sovyet imparatorluğunu yeniden inşa etme rüyasında kendilerini izole etmeye karar verdilerse, yardım edemeyiz. Karşılıklı saygı temelinde uluslararası kamuoyuyla işbirliği yapıp yapmamak onlara kalmış. Ekonomik yaptırımlar uygulandığında bizi Rusya'yı tecrit etmekle suçlayanlar oldu ama gerçek bu değildi. Putin'i marjinalleştiren savaş başlatma kararıydı” dedi.

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#Zelenski#Macron#Ukrayna Savaşı

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