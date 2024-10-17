Zelenski'den Kuzey Kore iddiası: 'Dünya savaşının ilk adımı'

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, istihbarat bilgilerine dayanarak Rusya'nın Kiev'e karşı savaşta 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söyledi.

Daha önce Kuzey Kore'yi Rusya ordusuna asker göndermekle suçlayan Zelenski, ilk kez kesin bir sayı verdi.

AFP'de yer alan habere göre Zelenski, "gelen istihbarat bilgilerine göre Kuzey Koreli askerler, Rus düşmanları tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunuyor" dedi.

AB liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından Brüksel'de gazetecilere konuşan Zelenski, “Kuzey Kore'nin bize karşı savaşmak üzere göndermeye hazırlandığı yaklaşık 10 bin askeri olduğunu biliyoruz” ifadesinde bulundu.

“Bu, dünya savaşının ilk adımıdır” uyarısında bulunan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore askerlerine “güvendiğini” çünkü “seferberlikten korktuğunu” söyledi.