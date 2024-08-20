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Zelenski’den Kursk açıklaması: ‘Hedefimiz tampon bölge’

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Rusya
Zelenski’den Kursk açıklaması: ‘Hedefimiz tampon bölge’
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 6 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesine başlattıkları kara harekâtında ana hedefin “Rusya’nın askeri gücünü zayıflatmak” ve “Rusya ile Ukrayna arasında tampon bölge oluşturmak” olduğunu açıkladı.

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Önceki akşam bölgedeki durumla alakalı bilgilendirme yapan Zelenski, “Kahraman askerlerimiz Rusya içlerinde kalıcı hale gelmek için büyük çaba sarf ediyor. Onlara minnettarım. Rusya topraklarındaki ana hedefimiz saldırgan ülke ordusunun elindeki silah gücünü tüketmek ve Ukrayna ile Rusya arasında güvenli tampon bölge oluşturmaktır. Bu tampon bölge sayesinde bizim şehir ve kasabalarımıza daha zor saldırı düzenler hale gelecekler. Harekat savunma amaçlıdır” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞTA TATİL OLMAZ’

Konuşmasında Ukrayna’ya silah sağlayan Batılı müttefiklere de seslenen Zelenski, “Ukrayna şu anda Rusya’nın bize açtığı savaşın belki de en kritik noktasında bulunuyor. Batılı müttefiklere sesleniyorum.

Ordumuzun bize vaat edilen silahlara ihtiyacı var. Savaşta yaz tatili olmaz. Verilen silah sözlerinin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz” diye konuştu. Ukrayna birlikleri Kursk bölgesinde yaklaşık 1200 km karelik bir alanı kontrol altına aldı.

 

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Rusya

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