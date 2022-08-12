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Zelenski’den komutanlarına sert uyarı! 'Savunma planlarımızı ifşa etmeyi bırakın'

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#Ukrayna#SAVAŞ#Zelenski
Zelenski’den komutanlarına sert uyarı Savunma planlarımızı ifşa etmeyi bırakın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 14:52

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, yerel ve askeri yetkililerin Kiev'in savaş taktikleri hakkında gazetecilere yaptığı açıklamaların 'sorumsuzca' olduğunu belirterek, “Savunma planlarımızı ifşa etmeyi bırakın” uyarısında bulundu.

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Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Modern çağların bu savaşı, günümüz teknolojisinin tüm nimetlerinden faydalanırken bunun dezavantajlarını da yaşıyor. Savaşa dair her detayı dünya medyasından hepimiz öğrenmeye devam ederken Zelenski’den komutanlarına çok sert bir uyarı geldi.

"PLANLARIMIZ HAKKINDA KONUŞMAYI BIRAKIN"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, komutanların, yerel ve askeri yetkililerin saldırı planları ve cephedeki olaylarla ilgili yaptıkları yorumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek yapılan açıklamaların 'sorumsuzca' olduğunu belirtti.

Zelenski’den komutanlarına sert uyarı Savunma planlarımızı ifşa etmeyi bırakın

"SAVAŞ BOŞ KONUŞMAK İÇİN DOĞRU BİR ZAMAN DEĞİL"

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Yetkililerden bu tür konularda konuşmayı bırakmalarını emreden Zelenski, "Savaş boş ve yüksek sesli açıklamalar yapmak için kesinlikle doğu bir zaman değil. Savunma planlarımız hakkında ne kadar az ayrıntı verirseniz, uygulama için o kadar iyi olur." dedi ve ekledi;

"Gazete manşetlerine çıkmak istemeniz ayrı bir şey ancak bu açıkça sorumsuzluk. Ukrayna için zafer istiyorsanız, devletimizin savunma planları hakkında söylediğiniz her kelimenin sorumluluğunun farkında olmalısınız."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar da Zelenski'nin peşinden konuya ilişkin bir açıklama yaparak bazı yetkililerin gazetecilere bilgi verdiği bir olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Malyar açıklamasında "Böyle bir sızıntı, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin tüm planlarını bozar. Düşman planlarımızı öğrenince eylemlerini ayarlar ve bu bilgileri bize karşı kullanır." dedi.

Zelenski’den komutanlarına sert uyarı Savunma planlarımızı ifşa etmeyi bırakın

Kırım'daki hava üssünün uydu görüntüleri

KIRIM BİLMECESİ

Salı günü Kırım'daki Rus hava üssünü harap eden patlamaların ardından gazeteler, ismi açıklanmayan yetkililerin saldırının ardında Ukrayna olduğunu söylediğini aktardı, ancak Kiev saldırıyı üstlenmedi.

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Rusya da benzer bir şekilde hava üssüne herhangi bir saldırının olmadığını, patlamanın mühimmat patlamasından kaynaklandığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Rusya'nın iddialarının aksine patlama sonrası gelen uydu görüntüleri bölgede ciddi hasar olduğunu ortaya koydu.

Zelenski’den komutanlarına sert uyarı Savunma planlarımızı ifşa etmeyi bırakın

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