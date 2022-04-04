Zelenski katliamın yaşandığı Bucha'da! 'Burada yaşananlar savaş suçu, Rusya için kötü olacak'

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde yüzlerce sivilin cansız bedeninin bulunması tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Uydu teknolojileri şirketi Maxar, Bucha’da bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarı gösterdiğini kaydettiği bir fotoğraf yayınladı. Uydu şirketinden yapılan açıklamada, 31 Mart’ta elde edilen görüntünün, “kilisenin güneybatısında yaklaşık 14 metre uzunluğundaki bir mezar alanını gösterdiği” ifade edildi.



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Ukrayna Rusya’nın terk ettiği bölgelerde 410 sivile ait cesedin bulunduğunu kaydetti. Bucha’da bu sayının 300 civarında olduğu ifade ediliyor.

ZELENSKİ IRPİN VE BUCHA'YI ZİYARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Bucha’da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenskiy, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı. Zelenskiy, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin’e geçerek incelemelerde bulundu.



Zelenski katliamın yaşandığı Bucha'da incelemelerde bulundu

Bucha'da yaşanan katliamın 'savaş suçu' olduğunu belirten Zelenksi, yaşanan zulümün sorumlularını bulmadan Ukrayna'nın rahat etmeyeceğini belirtti.

Zelenski açıklamasında barış müzakerelerine de değinerek "Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" açıklamasında bulundu.



Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Bucha kentinde sivillerin toplu bir şekilde ve işkenceyle öldürüldüğü iddialarına Kremlin’den yalanlama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Konular uluslararası düzeyde tartışılmalı. Bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM) toplantısında ele alınmalı. Bu girişimin engellendiğini biliyoruz. Diplomatlarımız bu konunun Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınması için yoğun çaba gösterecek. Bu ciddi bir konu” ifadelerini kullandı.

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Bucha'da yaşanan yıkım böyle görüntülendi

LAVROV: BATI VE UKRAYNA KURGULANMIŞ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, “Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Bucha kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna’daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ: BAĞIMSIZ BİR SORUŞTURMA YAPILMALI

Buça’daki sivil ölümleri ile ilgili Türkiye’den de ilk resmî açıklama geldi.Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, “katliam görüntüleri dehşet vericidir” denildi.

Büyükelçilik bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı ve sorumluların tespit edilmesinin beklendiğini açıkladı.

MACRON: AÇIK SAVAŞ SUÇU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Buça’daki görüntüler sonrası Rusya’ya yeni yaptırım çağrısı yaptı.Macron Kiev’in hemen dışındaki görüntülerin “savaş suçunun açık göstergesi” olduğunu da savundu.

Emmanuel Macron, “Bunlar bakması çok güç görüntüler. Uluslararası adalet mekanizması işletilmeli. Bu suçları işleyenler karşılık görmeli” dedi.

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Fransız siyasetçi, çağrısını yaptığı yeni yaptırımların Rusya’nın kömür ve petrol endüstrisini hedef alması gerektiğini de savundu. Macron, bu yaptırım talebini Almanya ile koordine edeceklerini de söyledi.



410 SİVİLİN CESEDİ BULUNDU



Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus birliklerinin çekilmesiyle Kiev bölgesinde şu ana kadar 410 sivilin cesedinin bulunduğunu belirtti. Başsavcı Venediktova olayın tanıkları ve mağdurların tespiti, fotoğraf ve görüntülü kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını açıklayarak “Bu hassas ve özen gerektiren bir iş. İnsanlar, tarifsiz bir dehşete tanık oldular, korkuyorlar, yorgunlar ve öldürülüyorlar. Burada da her şeyi doğru bir şekilde kayıt altına almak ve suçluyu bulup cezalandırma imkanını kaybetmemek için zaman ve profesyonel bir yaklaşım gerekiyor” ifadelerini kullandı.