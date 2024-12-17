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Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakmaya çalışıyor

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#Ukrayna#Zelenski#Rusya
Zelenskiden kan donduran iddia: Rusya, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakmaya çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 14:45

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna’ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemek için, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerinin yakıldığını iddia etti.

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Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski cephedeki Kuzey Koreli askerlerin videosunu paylaştı.

Zelenski sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya, Kuzey Kore birliklerini Ukrayna mevzilerine saldırmaları için göndermekle kalmıyor, aynı zamanda bu insanların kayıplarını gizlemeye çalışıyor. Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemeye çalıştılar. Eğitim sırasında yüzlerinin gösterilmesi yasaklandı. Ruslar, onların varlığına ilişkin her türlü video kanıtını silmeye çalıştı. Şimdi de savaşçılarımızla ilk çatışmaların ardından Ruslar, öldürülen Kuzey Koreli askerlerin yüzlerini kelimenin tam anlamıyla yakmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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İNSANİ DEĞERLERE SAYGISIZLIK

Zelenski, “Bu, şu anda Rusya'da yaygın olan saygısızlığın bir göstergesidir ve insani değerlere karşı bir saygısızlıktır. Kuzey Kore askerlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına savaşarak ölmeleri için hiçbir sebebi yok. Öldükten sonra bile Rusya'da onlar için sadece aşağılanma var. Bu deliliğe son verilmeli” dedi. Zelenski, savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi ve Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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#Ukrayna#Zelenski#Rusya

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