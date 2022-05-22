Zelenski'den itiraf gibi açıklama... Ve Ukrayna son kararını verdi!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat'ta başlayan savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas'a çevirmişti.

Haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan bölgedeki son durum ile ilgili Zelenski'den açıklama geldi.

ZELENSKİ'DEN İTİRAF GİBİ SÖZLER: SON DERECE ZOR...

Ukrayna lideri 'Donbas'taki durum son derece zor' dedi ve savaşın son derece kanlı olacağının altını çizdi.

Savaşın sadece diplomasi yolu ile sona ereceğini belirten Zelenski Ukrayna topraklarındaki Rus işgalinin geçici olacağını belirtti.

DANIŞMANI SON KARARI AÇIKLADI

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Danışmanı Mykhailo Podolyak ise ateşkes konusunda Ukrayna'nın son kararını açıkladı.

Ukraynalı askerler Donbas yakınlarında yaralı askerlere yardım ediyor...

Podolyak, Rusya'nın çatışmalardaki herhangi bir kesintiden sonra daha sert karşılık vereceğini söyleyerek ateşkesi kabul etmediklerini söyledi.

Zelenski'nin danışmanı Kiev'in Moskova'ya toprak devreden herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

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Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.