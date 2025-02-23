Zelenski'den 'istifa' açıklaması

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna: Yıl 2025 forumu" sırasında soruları yanıtladı.

Zelenski, savaşın sona ermesi ya da NATO üyeliği için başkanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Zelenski, olmaktan “vazgeçmeye” razı olup olmadığı sorusuna “Evet, eğer bu Ukrayna'nın barışı içinse mutlu olurum.” cevabını verdi.

Ukrayna'nın yıllar boyunca liderliğini yapmak gibi bir hayali olmadığını belirten Zelenski, ülkesinin şu anki güvenliğine önem verdiğinin altını çizdi.

Zelenski, Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirmek için güvenlik garantileri istediğini yineledi.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının kendisine “doğrudan tehdit” oluşturacağını söylemesine rağmen NATO'ya katılmalarının “hala masada” olduğunu söyledi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının “en kolay seçenek” olduğunu ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'yi "seçim yapmayan diktatör" olarak nitelemişti.

Trump, Zelenski'ye yönelik, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" ifadesinde bulunmuştu.