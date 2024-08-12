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Zelenski’den ilk açıklama geldi: ‘Hedefimiz savaşı Rusya’ya taşımak’

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#Zelenski#Ukrayna#Rusya
Zelenski’den ilk açıklama geldi: ‘Hedefimiz savaşı Rusya’ya taşımak’
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

Ukrayna ordusunun geçen hafta Rusya içlerine yönelik başlattığı kara harekâtıyla ilgili sessizliğini bozan Ukrayna lideri Zelenski, yaptığı ilk açıklamada, “Hedefimiz savaşı Rusya’ya taşımak” ifadelerini kullandı.

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Ukrayna birliklerinin 6 Ağustos’ta sürpriz bir şekilde sınırdaki Kursk bölgesinden Rusya içlerine başlattığı kara harekâtıyla ilgili ilk kez açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Hedefimiz savaşı saldırgan ülke topraklarına taşımak” dedi. Önceki akşam yaptığı değerlendirmede geçen haftanın Ukrayna ordusu açısından verimli geçtiğini söyleyen Zelenski, “Ordumuz geçen hafta büyük başarılara imza attı. Müfrezeden tugaya bütün kahraman askerlerimizi tebrik ederek selamlıyorum. Rusya’nın ülkemize yönelik yürüttüğü yıkıcı, acımasız, ilhakçı savaş cezasız kalmıyor. Hedefimiz savaşı saldırgan ülkenin topraklarına taşımak” dedi.

Zelenski’den ilk açıklama geldi: ‘Hedefimiz savaşı Rusya’ya taşımak’

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‘BASKI KURUYORUZ’

Savaşın bin kilometreyi aşan bir hat üzerinde birçok cephede devam ettiğini söyleyen Zelenski, “Ukrayna, adaleti yeniden tesis edebileceğini ve saldırgana gereken baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor” diye konuştu. Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek olan ülkelere de teşekkür eden Zelenski, “Tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her hafta yaptırımların gerçekten etkili olduğunu ve bunları aşmaya çalışan herkesin dünya tarafından bir tepkiyle karşılaştığını hissetmek gerekiyor. Rus devletini daha da sınırlamak için yeni önlemler hazırlıyoruz” dedi. Geçen hafta ABD yönetiminden HIMARS roket sistemi için mühimmat, Stinger füzeleri ve 155mm topçu mermilerini içeren bir yardım paketi aldıklarını aktaran Zelenski, yardımın etkilerinin cephe hattında hissedilmesi için lojistik üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Zelenski’den ilk açıklama geldi: ‘Hedefimiz savaşı Rusya’ya taşımak’
Ukrayna kuvvetlerinin attığı ve Rusya tarafından havada vurulan Toçka-U balistik füzesinin parçaları Kursk kentindeki bir apartmana düştü. Bina alevler içinde kalırken, en az 13 sivil yaralandı.

ŞİDDETLENİYOR

Öte yandan Ukrayna’nın kara harekâtı gerçekleştirdiği Kursk bölgesinde çatışmalar şiddetleniyor. Bölgeye intikal eden Rus takviye kuvvetleriyle ağır silahların kullanıldığı çatışmalar Suca ve Korenovo kasabaları çevresinde yoğunlaşırken, Rus tarafı obüs topları, tank birlikleri ve havadan savaş uçaklarıyla helikopterler kullanıyor. Ukrayna ordusu, Korenovo kasabası yakınlarında bir hafta içinde üçüncü defa KA-52 Rus savaş helikopterini vurduklarını iddia ederken, Rusya da sınırı geçen Ukrayna zırhlılarının tespit edilerek imha edildiğini savunuyor. Taraflar, 76 bin sivilin tahliye edildiği bölgedeki çatışmalarda şu ana kadar zaiyat bilgisi paylaşmadı ancak bağımsız askeri gözlemciler her iki tarafın toplam 350 asker kaybettiğini tahmin ediyor.

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NÜKLEER SANTRALDA YANGIN

Diğer yandan, Ukrayna’nın güneyindeki Rusların kontrolü altında olan Zaporijya nükleer santralinin soğutma kulesinde dün gece yangın çıktı. Rusya, yangının Ukrayna’nın ateşi sonucu çıktığını iddia ederken, Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski Rusların soğutma kulesinde otomobil lastiği yaktığını ileri sürdü.

 

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#Zelenski#Ukrayna#Rusya

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