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Zelenski'den hava savunması için yeni çağrı

Güncelleme Tarihi:

#Zelenski#Rusya#Ukrayna
Zelenskiden hava savunması için yeni çağrı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 10:48

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırı sonrası hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Bu tür Rus saldırıları Donetsk bölgesinde ve diğer cephe ve sınır bölgelerinde de günlük olarak gerçekleştirilmektedir. Ukrayna'nın bu bombaların taşıyıcılarını, özellikle de nerede olursa olsun Rus savaş uçaklarını imha etmek için gerekli güç ve araçlara ihtiyacı vardır. Bu adım atılmalıdır. Tüm ortaklarımıza minnettarım, Harkiv sınır bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmamıza yardımcı olan güçlü bir karar için Amerika'ya minnettarım sınıra yakın Rus füze rampalarını ve Rus işgalcilerin konsantrasyonlarını yok etme kabiliyeti kazandık. Bu tür kararların devam ettirilmesi gerekmektedir. Harkiv ve bölgesine yönelik Rus füze terörünün önemli ölçüde azalması, şehirlerimizi ve toplumlarımızı Rus bombalarından korumanın tamamen mümkün olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle Ukrayna için modern hava savunma sistemleri, Patriotlar ve pilotlarımızın F-16'lar için eğitimlerinin hızlandırılması ve en önemlisi silahlarımızın yeterli menzile sahip olması gerçekten gereklidir. Hayatların korunması için gerekli, sadece bu amaç için” dedi.

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#Zelenski#Rusya#Ukrayna

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