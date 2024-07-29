Zelenski'den Harkiv’de komuta merkezine ziyaret

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Harkiv'deki komuta merkezine giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, burada yaptığı açıklamada “Harkiv istikameti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri'nin Vovchansk bölgesindeki ileri komuta merkezi. Bugün, Özel Kuvvetler savaşçılarımızın meslek günlerini kutlamak ve onlara devlet ödüllerini takdim etmek üzere orada bulunma şerefine nail oldum. Şehirlerimizin ve köylerimizin savunulması ve işgalden kurtarılması sırasında olduğu gibi düşman hatlarının gerisinde de gösterdikleri cesaret ve kahramanca operasyonlar için minnettarım” dedi.