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Zelenski'den Harkiv’de komuta merkezine ziyaret

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#Zelenski#Harkiv#UKRAYNA
Zelenskiden Harkiv’de komuta merkezine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 16:25

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Harkiv bölgesindeki komuta merkezini ziyaret etti. Zelenski, burada görev yapan askerlere madalya takdim etti.

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Harkiv'deki komuta merkezine giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, burada yaptığı açıklamada “Harkiv istikameti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri'nin Vovchansk bölgesindeki ileri komuta merkezi. Bugün, Özel Kuvvetler savaşçılarımızın meslek günlerini kutlamak ve onlara devlet ödüllerini takdim etmek üzere orada bulunma şerefine nail oldum. Şehirlerimizin ve köylerimizin savunulması ve işgalden kurtarılması sırasında olduğu gibi düşman hatlarının gerisinde de gösterdikleri cesaret ve kahramanca operasyonlar için minnettarım” dedi.

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#Zelenski#Harkiv#UKRAYNA

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