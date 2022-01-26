Zelenski’den halka: Paniğe gerek yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Karda aracı hasarlanana sigorta rehberiKarda aracı hasarlanana sigorta rehberi#Trafik Kazası
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
ABDden Putine tehdit gibi mesajABD'den Putin'e tehdit gibi mesaj#ABD
O meşhur 87 kışında ne olduO meşhur 87 kışında ne oldu?#İstanbul
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç muCumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç mu?#Sedef Kabaş
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Paşinyandan normalleşme mesajı: Antalya Forumuna katılabilirimPaşinyan'dan normalleşme mesajı: Antalya Forumu'na katılabilirim#Nikol Paşinyan
Linç operatörleriLinç operatörleri#Linç
Hadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün varHadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün var!#Hadise
Özge Gürel müjdeyi verdiÖzge Gürel müjdeyi verdi#Özge Gürel
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski’den halka: Paniğe gerek yok

#Ukrayna#Savaş#Zelenski
Zelenski’den halka: Paniğe gerek yok

Ukrayna’da “Rus işgalinin her an gerçekleşebileceğine dair endişelerin” artması üzerine Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “Durum kontrol altında, paniğe gerek yok” açıklaması yaptı.

Haberin Devamı

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında sınırlarda durumun kontrol altında olduğunu belirterek “Beyninizi yalanlardan, kalbinizi panikten koruyun” dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov da “Rusya’nın savaş güçleri olarak tanımlanan askeri birlikler oluşturmadığına” işaretle “Şu an için bir saldırı tehdidi görünmüyor, rahat uyuyun” ifadelerini kullandı.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği bir ankete göre, Ukraynalılar arasında gelecek aylarda bir Rus işgalinin gerçekleşme ihtimalini gerçek bir tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 48.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Savaş#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail