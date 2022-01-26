Zelenski’den halka: Paniğe gerek yok

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Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında sınırlarda durumun kontrol altında olduğunu belirterek “Beyninizi yalanlardan, kalbinizi panikten koruyun” dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov da “Rusya’nın savaş güçleri olarak tanımlanan askeri birlikler oluşturmadığına” işaretle “Şu an için bir saldırı tehdidi görünmüyor, rahat uyuyun” ifadelerini kullandı.

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği bir ankete göre, Ukraynalılar arasında gelecek aylarda bir Rus işgalinin gerçekleşme ihtimalini gerçek bir tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 48.