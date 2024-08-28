Zelenski'den gizemli zafer planı: Önümüzdeki ay Biden'a sunulacak! Tüm dünyayı heyecanlandıran açıklama: Ukrayna savaşı sona mı eriyor?

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Ukrayna bu ayın başında başlattığı sürpriz Kursk operasyonu kapsamında ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy son yaptığı açıklamada Rusya'nın Kursk bölgesinde bugün itibarıyla 1294 kilometrekarelik alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol ettiklerini açıkladı.

Oleksandr Sırskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Ukrayna 2024. Bağımsızlık" temalı forumda yaptığı konuşmada, ülkesinin Kursk'ta 3 hafta önce başlattığı askeri operasyonu değerlendirdi. Kursk'ta ilerlemeye devam ettiklerini belirten Sırskiy, 594 Rus askerini de esir aldıklarını duyurdu.



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Sırskiy,dedi.

26 Ağustos'ta başlayan ve bugün de devam eden saldırılarda 5 kişi öldü.

F-16'LAR İLK SALDIRILARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Rusya haftanın başında Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük hava saldırılarından birini düzenledi ve Ukrayna'nın yarısından fazlasını hedef aldı. Patlamaların bildirildiği şehirler arasında Sumi, Hmelnitsk, Mıkolayiv ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin doğduğu Krıvıy Rih de var. Ukrayna Hava Kuvvetleri, tüm ülkenin balistik silah saldırısı tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Rusya; Kiev, Lviv, Harkov ve Odessa bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna genelindeki elektrik santrallerini ve enerji altyapısını vurmak amacıyla uzun menzilli hava ve deniz tabanlı hassas silahların kullanıldığı açıklarken, Ukrayna da Batılı müttefiklerinden tedarik ettiği F-16 savaş uçaklarını ilk kez Rusya'ya karşı kullandı.



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Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç'in taahhüt ettiği yaklaşık 85 adet F-16 savaş uçağının ilk kısmı Ağustos ayının başlarında Ukrayna'ya ulaştı. Ukraynalı pilotlar F-16'ları kullanmak için uzun süredir eğitim alıyor. F-16'lar Ukrayna hava sahasını Rus saldırılarına karşı savunabiliyor, insansız hava araçlarını düşürebiliyor ve kara birliklerine destek sağlıyor.

ZAFER PLANINI ABD BAŞKANINA SUNMAYA HAZIRIZ

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Cumartesi günü kutlayacağı Bağımsızlık Günü öncesi düzenlediği basın toplantısında tüm dünyayı heyecanlandıran bir açıklama yaptı ve Rusya'yla savaşı sonlandırmaya yönelik planlarını ABD’ye sunmaya hazır olduklarını söyledi.



Gelecek ay sunacağı planı "zafer planı" olarak tanımlayan Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik operasyonun, "planın bir parçası olduğunu" dile getirdi. Ukrayna lideri planın başarısının "Biden'a bağlı olduğunu" ve ABD'nin "bu planda yer alanları Ukrayna'ya verip vermemesinin" belirleyici olacağını kaydetti.

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Zelenski, planı ABD Başkanlık seçiminde yarışacak adaylar Kamala Harris ve Donald Trump'la da paylaşacağını söyledi.



Zelenski 'Zafer Planı' ile ilgili ayrıntılara girmeyi reddetse de dört aşamalı olduğunu belirttiği planının Kursk'a sınır ötesi harekâtla başladığını söyledi.

“Kursk zafer planımızın bir parçası. Birileri için iddialı gelebilir ama bizim için çok önemli bir plan” diyen Zlenski'ye göre ikinci aşama Ukrayna'nın dünya güvenlik altyapısındaki stratejik yeri ile alakası. Üçüncü aşamada Rusya'yı savaşı diplomatik bir şekilde sonlandırmaya zorlayacak güçlü bir paket sunulacak. Dördüncü aşama ise tamamen ekonomi ile alakalı olacak.

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Ukraynalı lider kısa açıklaması dışında detay vermeyi reddetti ve planla ilgili her şeyi açıklayamayacağını söyledi.