Zelenski'den flaş Türkiye açıklaması

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24 Şubat sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna, savaş nedeniyle tahıl ihraç edemiyor.

Bu durum dünyada büyük bir gıda krizini tetiklerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Zelenski Ukrayna'nın Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına garanti sağlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Gemiler için güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirten Ukrayna lideri konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 'doğrudan' temas halinde olduklarının altını çizdi.

Kiev bir süredir Rusya'yı Ukrayna tahıllarını çalmak ve Ukrayna limanlarını ablukaya almakla suçluyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.

Zelenski, BM'nin 'moderatör olarak değil, lider bir rol oynadığını' belirtti.

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NATO'DAN TÜRKİYE'NİN ROLÜNE ÖVGÜ

Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin doğrudan bir sonucu olan küresel gıda krizinin de toplantıda ele alındığını söyleyerek, "Gıda fiyatları rekor seviyelere ulaşıyor. Birçok ülke önemli miktarda buğday ve diğer gıdaların ithalatı konusunda Ukrayna'ya bağımlı. Müttefikler krizi hafifletmek ve Ukrayna'dan tahıl almak için çabalıyor" demişti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan gıda kriziyle mücadele konusunda Türkiye'nin rolüne değinen Stoltenberg şu ifadeleri kullanmıştı;

'NATO müttefikleri Ukrayna'dan yiyecek ve daha fazla tahıl çıkarmaya çalışmak için çabalar sarf ediyor. Bu konuda Türkiye, temelde bazı anlaşmaları kolaylaştırmaya çalışıyor. Ayrıca Yunanistan da Ukrayna'dan tahıl almak için gemilerle hizmet vermeye hazır olduklarını duyurdu.'

Bir Rus askeri, Mariupol limanında nöbet tutuyor... (Fotoğraf: AP)

BEYAZ SARAY: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye’nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti.

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ABD'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatını yeniden başlaması için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalıştığına değinen Kirby, söz konusu ihracatın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle engellendiğini aktarmıştı.

Karadeniz'de bir Rus ablukası olduğunu belirten Kirby, "Türkiye'nin tahıl nakliyesine izin verecek bir tür düzenlemeye aracılık etmeye çalışmasını kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz" demişti.

Dünyanın önde gelen tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna, Rusya'yı gemilerinin hareketini engellemekle suçluyor.