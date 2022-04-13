Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Zelenski'den flaş iddia: Rusya fosfor bombası kullanıyor

#Zelenski#Ukrayna Savaşı#Rusya
Zelenskiden flaş iddia: Rusya fosfor bombası kullanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna'da fosfor bombaları kullanmakla suçladı.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının 49. gününde Estonya parlamentosuna seslendi.

Zelenskiy, "Rusya'nın hava saldırılarının hedefi olan şehirlerde şimdiye kadar 10 binlerce insan hayatını kaybetti. Rus ordusu yerleşim bölgelerine ve sivil altyapıya karşı her türlü top, her türlü füze ve bombayı kullanıyor, özellikle fosfor bombaları ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanan diğer mühimmatları. Bu, sivil halka karşı açık bir terördür" ifadelerini kullandı.

Bunun basitçe yok etme girişimi olduğunu savunan Zelenski, Rusya'nın bir an önce durdurulması gerektiği söyledi. Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırım politikasının daha da ciddiye alınması gerekiyor. Yaptırımlar neden gerekli? Çünkü Rusya'yı barışa zorlamanın tek aracı bu" diye konuştu

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rusya için resmen kâbus senaryosu... Finlandiyadan flaş NATO açıklamasıRusya için resmen kâbus senaryosu... Finlandiya'dan flaş NATO açıklamasıHaberi görüntüle

Zelenski, "Bu işgalin 49 gününde Rus askerlerinin işlemediği suç yoktur. Tüm bu savaş suçlarını mutlaka araştıracağız, tüm suçluları belirleyeceğiz ve bulacağız. Ne kadar sürerse sürsün. Ama bunu Avrupa ülkeleriyle birlikte çok daha hızlı yapabiliriz. Stalin'in işkencecilerinin çoğunun yaptıkları hiçbir şeyden sorumlu tutulmadıklarını unutmayın. Bu nedenle yeni nesil Rus cellatlarını adalete teslim etmek özellikle önemlidir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da birlikte hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna, yakın gelecekte AB üyeliği için aday statüsü almalıdır" dedi.

Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Zelenskiden Putine flaş teklif

Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Zelenski'den Putin'e flaş teklif!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zelenski#Ukrayna Savaşı#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin