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Zelenski'den flaş açıklama: Nereye gitseler yok edilecekler

#Vladimir Zelenski#Rusya#Ukrayna
Zelenskiden flaş açıklama: Nereye gitseler yok edilecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını savunan Zelenskiy, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

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Rusya Ukrayna saldırılarına 7 gündür devam ederken Ukrayna'da bu saldırılara karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'de, halkına mesajlar iletmeye devam ediyor. Ukrayna halkının Rusya saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini söyleyen Zelenskiy, "Yılların planını 1 haftada bozan milletimizdir" diyerek Ukrayna halkının kendi yöntemleriyle Rus ordusuna karşı direnmesinden bahsetti. Bu direnişler sırasında Ukrayna halkının kendisini tehlikeye attığını ifade eden Zelenskiy, "Halkımızın direşi son derece tehlikeli ama mümkün olduğu kadar savunmak içindir. Hepiniz Melitopol'den görüntüyü izlemişsinizdir. Siz Ukraynalılar şehrinizde geçici olarak bulunan Rus ordusunu protesto ettiniz" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı kınanmasına yönelik taslağın onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna için lehte oy veren her ülkeye teşekkür etti. Rusya'yı destekleyen ülkeleri de sayan Zelenskiy, Rusya'nın daha fazla ülkeyi yanına alamayacağını savundu.

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"HİÇBİR ŞEY ALAMAYACAKLAR"

Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını savunan Zelenskiy, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

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