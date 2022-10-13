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Zelenski'den esir değişimindeki arabuluculuk rolü için Türkiye'ye teşekkür

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#Zelenski#Türkiye#Teşekkür
Zelenskiden esir değişimindeki arabuluculuk rolü için Türkiyeye teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 17:30

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) video konferansla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Azovstal'daki bazı esirlerin serbest bırakılmasında bize yardımcı olan Türk yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne video konferansla katıldı. Zelenski yaptığı konuşmada, Ukraynalı savaş esirlerine hem kendilerinin hem de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ulaşamadığını, bu esirlere işkence edildiğini öğrendiklerini söyleyerek, "Azovstal'daki bazı esirlerin serbest bırakılmasında bize yardımcı olan Türk yetkililere de teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının 230 gündür devam ettiğini, her sabah güne Rusya'nın bir sonraki hedefi ne olacak sorusuyla uyandıklarını söyleyen Zelenski, Rusya'nın diplomatik alanda mümkün olduğu kadar izole edilmesi, siyasi ve askeri liderlerine baskı yapılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Silahlar sustuğunda diplomasi en güçlü araçtır. Bugün Rusya'yla diplomasi mümkün değil. Biz terörist değiliz, Rus sivil öldürmüyoruz. Ancak Rus toplumuna bu savaşın kendilerine pahalıya mal olacağı gösterilmeli. Onların liderleri bu savaşı başlattı" ifadelerini kullandı.

Zelenski, AKPM'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanıyan ilk kurum olması yönündeki beklentisini dile getirerek, "Rusya'yı adalet karşına çıkarmak için özel mahkeme oluşturma konusunda özel bir rolünüz var" şeklinde konuştu.

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