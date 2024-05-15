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Zelenski'den dikkat çeken karar: İspanya ve Portekiz ziyaretleri iptal edildi

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#İspanya#Portekiz#Ukrayna
Zelenskiden dikkat çeken karar: İspanya ve Portekiz ziyaretleri iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 12:20

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile savaşın şiddetlenmesi nedeni ile İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinde devam eden Rusya ile savaşın son günlerde şiddetlenmesi üzerine İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti. İspanya hükümeti tarafından konuya ilişkin güvenlik gerekçe gösterilecek bir açıklama yapılmadı.

Zelenski’in İspanya ziyareti çerçevesinde, İspanya Kralı VI. Felipe’nin Zelenski onuruna 17 Mayıs’ta resepsiyon vermesi planlanıyordu. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanının İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.


Portekiz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Zelenski’in Portekiz ziyaretini iptal ettiği ancak herhangi bir neden belirtmediği kaydedildi.

İspanya, savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya maddi ve askeri destek verilmesi gerektiğini savundu.

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#İspanya#Portekiz#Ukrayna

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